De parlar per cartes a veure's les cares: 36 parelles de persones grans i adolescents es coneixen després de tot un any
La iniciativa Ens escrivim fomenta les relacions intergeneracionals proposant a adolescents i persones grans de la Seu enviar-se cartes en què comparteixen vivències, però sense revelar la seva identitat
Deixar a un costat els missatges de Whatsapp i tornar a escriure cartes per fomentar les relacions intergeneracionals. Aquesta és la finalitat del projecte Ens escrivim, impulsat per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. En el marc de la iniciativa, una trentena de parelles formades per persones grans i adolescents s'han estat intercanviant cartes durant tot el curs, en què s'han pogut conèixer i intercanviar experiències. Això sí, en cap moment podien revelar la seva identitat. No ha estat fins a aquest matí, a l'Ajuntament de la Seu, que la seixantena de participants han descobert amb qui s'han estat escrivint.
La trobada d'aquest dimarts ha posat el colofó al carteig entre les 36 parelles, que estaven formades per persones grans i alumnes de tercer d’ESO del col·legi La Salle. Així doncs, ha permès que tothom posés cara i nom al company amb qui s'ha estat enviant cartes durant els darrers mesos.
A més, tots els participants han rebut un diploma amb el nom de la persona gran i del o la jove estudiant amb qui s’ha escrit que conservaran com a record d’aquesta experiència intergeneracional. La regidora d’Educació i de Joventut i Infància, Christina Moreno, i la tinent d’alcalde, Gemma Tó, han estat les encarregades de lliurar els diplomes a cadascuna de les parelles epistolars.
L’acte ha finalitzat amb un esmorzar de germanor entre tots els i les participants d’aquesta iniciativa i una foto de família.
El projecte Ens escrivim, que es va iniciar el 2012, anima persones grans i joves a comunicar-se a través de cartes manuscrites i redactades per ells mateixos. A cada alumne participant se li atorga una parella, és a dir, una persona gran que, a través d’una carta, els parlen sobre sí mateixos i la seves vides.
La primera carta sempre l’escriu la persona gran cap a l’alumne assignat, mentre que l’alumne respon al seu company d’epístoles.
Ens escrivim és una proposta engegada per la Regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, juntament amb l’Oficina Jove de l'Alt Urgell, i compta amb la participació del col·legi La Salle.
