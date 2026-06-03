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Ensurt nocturn a l’Arxiu Comarcal de la Seu d'Urgell per un foc en un quadre elèctric

L'incendi no va afectar el contingut de l'arxiu

Efectius dels Bombers treballant en les tasques d'extinció d'un foc que va tenir lloc a l'interior de l'Arxiu Comarcal de la Seu d'Urgell

Efectius dels Bombers treballant en les tasques d'extinció d'un foc que va tenir lloc a l'interior de l'Arxiu Comarcal de la Seu d'Urgell / Bombers de la Generalitat

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Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Un incendi a la instal·lació elèctrica de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell ha mobilitzat aquest dimarts a la nit cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat. L’avís es va rebre a les 21.38 hores, quan es va detectar foc en un armari de quadres de llum situat dins de l’equipament.

Els Bombers van actuar ràpidament per controlar i extingir les flames, evitant que l’incendi es propagués a altres zones de l’edifici. Segons informa el cos, el foc va afectar únicament aquest armari elèctric i no va causar danys ni a la resta del recinte ni al valuós contingut de l’arxiu.

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La intervenció es va saldar sense ferits i la situació va quedar completament normalitzada poc després de l’actuació dels serveis d’emergència.

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