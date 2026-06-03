Ensurt nocturn a l’Arxiu Comarcal de la Seu d'Urgell per un foc en un quadre elèctric
L'incendi no va afectar el contingut de l'arxiu
Ja ens segueixes?Marca'ns com a Mitjans preferitsAfegeix-nos a Google
Un incendi a la instal·lació elèctrica de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell ha mobilitzat aquest dimarts a la nit cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat. L’avís es va rebre a les 21.38 hores, quan es va detectar foc en un armari de quadres de llum situat dins de l’equipament.
Els Bombers van actuar ràpidament per controlar i extingir les flames, evitant que l’incendi es propagués a altres zones de l’edifici. Segons informa el cos, el foc va afectar únicament aquest armari elèctric i no va causar danys ni a la resta del recinte ni al valuós contingut de l’arxiu.
La intervenció es va saldar sense ferits i la situació va quedar completament normalitzada poc després de l’actuació dels serveis d’emergència.
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Els docents marxen a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord d'Educació: 'A mi no m'està bé arribar a final de mes si el dilluns tinc els mateixos problemes a l'aula
- Aliança Catalana presenta Martí Prades Ponsirenas com a primer candidat a l’alcaldia de Solsona
- Penélope Cruz, Javier Bardem i fins i tot Messi: aquesta platja de Catalunya és la preferida de molts famosos per desconnectar i relaxar-se
- Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Dr. Josep Ramon Cugat i al Dr. Borja Domingo, pneumòlegs d’Althaia: “No existeix un consum segur de tabac, cada cigarreta té impacte sobre la salut”