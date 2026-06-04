Un programa d'inserció laboral fa que 18 persones amb discapacitat trobin feina a l'Alt Urgell
Els beneficiaris han pogut treballar tota mena de competències per preparar-se per al món laboral i han acabat aconseguint feina en botigues o supermercats
Regió7
Prop d'una vintena de persones amb discapacitat van trobar feina a l’Alt Urgell l’any 2025 gràcies al programa SIOAS, un projecte gestionat per ASPID (Associació de Paraplègics i Discapacitats) destinat a donar orientació laboral individualitzada i a fer que els beneficiaris obtinguin competències personals i professionals que els faciliti la inserció laboral. La Seu d’Urgell ha acollit aquest mes de maig l’acte de lliurament de diplomes als participants i a les empreses col·laboradores. Després de l'èxit, l'assocaciació ìniciarà ara una nova edició del programa per a la qual encara queden places per beneficiar-s'hi.
En el marc del programa, l’any 2025 es van atendre 65 persones (46 amb discapacitat i 19 sense), es van visitar 10 empreses per cercar ofertes i se’n van gestionar 19. A més, es va oferir un curs formatiu de 35 hores que duia per nom “Personal de botiga per supermercats: activitats de caixa i reposició”, en el qual van participar 5 persones. El curs permetia treballar competències tècniques com ara activitat de caixa, fer tasques de reposició de botiga, d'atenció al client i d'alfabetització en l'àmbit informàtic.
El projecte SIOAS ofereix orientació laboral individualitzada, l'obtenció de competències personals i professionals a través d’accions individuals i grupals per millorar el coneixement del funcionament mercat de treball del territori, així com conèixer i emprar les eines i canals de recerca de feina que més s'adeqüin a cada persona.
ASPID gestiona el programa SIOAS a l’Alt Urgell des de l'any 2003. En el marc de la iniciativa s'han desenvolupat diversos itineraris personals d'inserció per a persones amb discapacitat. A més, gràcies a la formalització, l’any 2004, d’un conveni amb les administracions públiques del territori (Ajuntament de la Seu d'Urgell i Consell Comarcal de l'Alt Urgell), l’entitat disposa d’un centre d'orientació laboral per a persones amb discapacitat, entre altres recursos, a la comarca alturgellenca.
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