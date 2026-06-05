El Bisbat d'Urgell i l'Ajuntament de la Seu estrenyen llaços amb la mirada posada en el futur centre de salut mental
El Bisbe Josep-Lluís Serrano defensa que el futur equipament sanitari crearà llocs de treball i evitarà que molts pacients hagin de desplaçar-se lluny de casa per rebre atenció
Ambdues institucions destaquen la bona sintonia existent i la voluntat de treballar conjuntament en benefici de la ciutat i del conjunt de l'Alt Urgell
El Bisbe d'Urgell i Copríncep d'Andorra, Mons. Josep-Lluís Serrano, ha realitzat aquesta setmana la seva primer visita institucional a l'Ajuntament de la Seu per reunir-se amb l'alcalde, Joan Barrera, i estrènyer els llaços de col·laboració i veïnatge entre el Bisbat i el consistori. Ambdós líders es van comprometre a mantenir un diàleg fluid que reverteixi en el benestar dels ciutadans de la ciutat, posant especial èmfasi en el projecte del futur Centre de Salut Mental Sant Lluís, que es preveu posar en marxa a principis de 2027 gràcies als esforços de totes dues institucions.
Tant el Bisbe com l’alcalde es van referir a aquest important projecte per a la ciutat i tot el Pirineu, que s'ubicarà a l'edifici del Seminari Diocesà de la Seu. Mns. Josep-Lluís Serrano va manifestar que "l'obra neix amb el doble propòsit de crear llocs de treball i d’atendre de manera integral, i en un ambient proper i familiar, les persones amb malalties diverses que han de fer trasllats lluny de les seves llars". Així doncs, amb aquesta iniciativa, l’Església d'Urgell "no només vol aportar mitjans materials, sinó també oferir sentit, finalitat i arrelament a la vida dels ciutadans", va afegir.
En aquest sentit, el batlle Joan Barrera va compartir que la rebuda oficial al Bisbe d’Urgell "serveix també per agrair la feina feta i per donar impuls a projectes de futur conjunts que uneixen la ciutat amb el Bisbat, com ara el centre de salut mental de Sant Lluís, com també a la candidatura de la catedral com a Patrimoni de la Humanitat, el futur del Museu Diocesà i la tasca solidària de Càritas".
Durant la reunió de treball, l’alcalde i la resta de l’equip de govern van fera al Bisbe una radiografia de la situació actual del municipi, repassant els principals projectes de futur, així com els reptes socials, econòmics i culturals que afronta la capital de l’Alt Urgell. Ambdós líders han coincidit en la importància de mantenir un diàleg fluid i una col·laboració estreta.
El valor de la candidatura a la Unesco
El Bisbe d’Urgell va destacar també que la visita va servir "per corroborar la bona sintonia i l’estreta i fluida col·laboració que mantenim pel bé de la ciutat i de tot l’Alt Urgell". En aquest sentit, Mon. Josep-Lluís Serrano va remarcar que "la candidatura a la UNESCO de la Catedral de Santa Maria d’Urgell, que forma part d’un projecte conjunt de 12 béns transfronterers amb França i Andorra, respon a una ferma voluntat política i, sobretot, eclesial".
Segons va afegir, "després de segles de presència al Pirineu, el reconeixement com a patrimoni mundial de la humanitat significarà que hem sabut conservar una joia històrica i arquitectònica amb el compromís de transmetre-la intacta a les futures generacions".
Per la seva part, l’alcalde de la Seu va destacar que el Consistori urgellenc va voler fer una benvinguda oficial al Bisbe i Copríncep d’Andorra "per la seva rellevància com a cap d’estat del país veí i per la singularitat que representa la Seu, ja que és la ciutat de la càtedra d’un Bisbe que, a més de la seva funció eclesiàstica, és cap d’estat, una característica única al món amb l’única excepció del Papa de Roma".
Com és habitual en les visites institucionals, el Bisbe va plasmar la seva signatura al Llibre d’Honor de la Ciutat, deixant constància de la seva voluntat de servei i de treball conjunt amb les institucions locals. La recepció oficial ha estat encapçalada per l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, qui ha donat la benvinguda al Bisbe acompanyat pels membres de l’equip de govern municipal. Finalment, la visita del Bisbe d’Urgell es va tancar amb una visita guiada a l’edifici consistorial que va anar a càrrec de l’historiador local, Lluís Obiols.
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