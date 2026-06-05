La Seu d'Urgell converteix la seva diversitat cultural en una festa oberta a tothom
La 3a Mostra Intercultural, el diumenge 14 de juny, portarà al passeig Joan Brudieu una dotzena de parades en què persones procedents de Sud-Amèrica, Àfrica o l'Orient Mitjà donaran a conèixer les seves cultures
Regió7
La Seu d’Urgell traurà pit de l’ampli ventall de comunitats que viuen a la ciutat per la 3a Mostra Intercultural, una cita que tindrà lloc el diumenge 14 de juny, durant tota la jornada. Al llarg del passeig Joan Brudieu es desplegaran parades d’una dotzena països, en què residents a la Seu procedents de l’Argentina, Colòmbia, Bolívia, el Marroc, Gàmbia, el Senegal, Algèria, el Pakistan, el Perú, el Brasil, Panamà i la República Dominicana donaran a conèixer les seves cultures a tothom qui hi estigui interessat.
Aquesta iniciativa, impulsada conjuntament amb el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, vol visibilitzar i celebrar la diversitat i la convivència ciutadana. En paraules del regidor de l’àrea, Jordi Mas, «ja no és només un projecte, sinó una realitat d’èxit que demostra com la interacció entre tots els qui vivim a la Seu ens enforteix. La diversitat cultural és un fet latent a tot el país i el nostre municipi en forma part activa». En aquest sentit, afegeix que «per aquest motiu, apostem per crear espais de diàleg i convivència que posin en valor aquesta pluralitat, facilitant que neixin noves complicitats i lligams entre tota la ciutadania».
Durant tota la jornada de diumenge, el passeig oferirà diferents propostes lúdiques i culturals per a tots els públics. Entre elles, destaquen les sessions de conta contes amb narracions tradicionals de diferents cultures a càrrec d’Elisabeth Galindez (Veneçuela), Fatima Zahrae Jendara (Marroc), Marwa El Aloui (Marroc) i Tafa Faty (Senegal). També es farà un concert de música folklòrica a càrrec de Los Argentinos, un altre del grup Son Latino i exhibicions de balls tradicionals colombians, bolivians i peruans. De la mateixa manera, es faran tallers de cultura viva on els presents es podran fer trenes africanes o conèixer l’art de la henna.
Presentació literària a l’Espai Ermengol
Com activitat paral·lela a la mostra, uns dies més tard, el dijous 18 de juny, a les 19.00 hores, a l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, es realitzarà la presentació del llibre ‘Mares migrants. Identitat, memòria i vincle’, a càrrec de la mateixa autora de l’obra, Fàtima Saheb.
Tots els actes programats de la mostra són completament gratuïts.
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