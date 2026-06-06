L’excavació del jaciment del pati de les Monges de la Seu es pot visitar aquest juny
Els treballs, que enguany han arribat a la setena fase, estan investigant els entorns d'uns forns terrissaires i el traçat urbanístic medieval que tenia la ciutat
Les visites es faran tots els dissabtes d’aquest mes de juny a les 19:00 hores
Regió7
Des del passat dilluns 1 de juny i fins al dimarts 30 de juny, s’està portant a terme la 7a fase d’excavació al jaciment arqueològic del pati de les Monges, situat a l’antic convent del mateix nom, en ple centre històric de la Seu d’Urgell. Amb motiu d’aquests treballs, l’Ajuntament ha programat, a través de l’Espai Ermengol i Turisme Seu, un seguit de visites guiades per apropar a la ciutadania els secrets històrics que amaga l’espai.
Les visites tindran lloc cada dissabte d’aquest mes de juny (dies 6, 13, 20 i 27) a les 19:00 h. El punt de sortida serà la plaça de les Monges i l’activitat tindrà una durada aproximada d’una hora. El preu és de 4,50 € i, per assistir-hi, cal fer una inscripció prèvia a través del web de l’Espai Ermengol: https://agenda.laseu.cat/espaiermengol/.
Enguany, els treballs arqueològics es concentren principalment en les àrees obertes al voltant dels forns terrissaires, documentats en campanyes anteriors. L’objectiu és aprofundir en el coneixement d’aquest sector productiu, identificant els espais associats a l’artesania, comprenent el funcionament i la cronologia dels forns, i determinant el seu període d’ús i la relació que tenien amb les estructures del voltant.
Alhora, l’excavació permetrà continuar investigant les fases medievals del jaciment. Atès que les campanyes anteriors ja van apuntar l’existència de nivells dels segles XIII i XIV sota l’espai central actual, enguany es vol definir millor el traçat urbanístic medieval del sector. L’estudi dels nous murs, espais de circulació o possibles carrers ajudarà a entendre l’organització i evolució de l’àrea al llarg del temps.
Aquesta nova campanya esdevé una oportunitat magnífica per continuar ampliant el coneixement sobre la història de la ciutat gràcies a un jaciment que, any rere any, aporta noves dades sobre l’evolució urbana i les activitats artesanals històriques.
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