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Un motorista, ferit de gravetat després d'accidentar-se a l'N-260 al port del Cantó

L'avís s'ha rebut al voltant de les 12 del migdia al terme municipal de Montferrer i Castellbò

Una ambulància del SEM en un servei

Una ambulància del SEM en un servei / ACN

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ACN

Montferrer i Castellbò

Un motorista ha resultat ferit de gravetat aquest dissabte al migdia després d'accidentar-se a l'N-260 al port del Cantó, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre s'ha rebut a les 11.53 hores al quilòmetre 248,3 de l'N-260, al terme municipal de Montferrer i Castellbò.

Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i l'helicòpter i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han treballat en l'accident. El motorista ha estat evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

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