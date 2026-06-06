Un motorista, ferit de gravetat després d'accidentar-se a l'N-260 al port del Cantó
L'avís s'ha rebut al voltant de les 12 del migdia al terme municipal de Montferrer i Castellbò
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ACN
Montferrer i Castellbò
Un motorista ha resultat ferit de gravetat aquest dissabte al migdia després d'accidentar-se a l'N-260 al port del Cantó, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre s'ha rebut a les 11.53 hores al quilòmetre 248,3 de l'N-260, al terme municipal de Montferrer i Castellbò.
Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i l'helicòpter i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han treballat en l'accident. El motorista ha estat evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
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