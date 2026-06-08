Institut Nacional d'Educació Física: Universitaris fets al Pirineu
El centre d'estudis de la Seu d'Urgell tanca la graduació de la segona promoció i referma l'arrelament al territori
La plaça dels Oms de la Seu d’Urgell ha estat l’escenari de la cerimònia de graduació de la segona promoció del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de l’INEFC Pirineus, corresponent al període 2022-2026. L’acte ha reunit estudiants, famílies, professorat, personal del centre i representants institucionals en una celebració marcada per l’emoció i per la consolidació d’un projecte universitari cada vegada més arrelat al Pirineu.
La cerimònia ha comptat amb la presència de diverses autoritats acadèmiques i institucionals, entre les quals l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera; el delegat territorial de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física a Lleida, Xavier Serratosa; el vicerector d’Ordenació Acadèmica i PDI de la Universitat de Lleida, Marc Salat, en representació de la rectora; el director de l’INEFC de Catalunya, Eduard Inglés, i la directora de l’INEFC Pirineus, Sílvia Puigarnau.
L’acte es va iniciar amb l’entrada dels estudiants graduats i va combinar els moments protocol·laris propis d’una graduació amb diverses actuacions culturals. Entre aquestes, va destacar la peça de dansa Sense altres, no existeixo, interpretada pel grup Ilerdancers de l’INEFC Lleida, així com la interpretació musical de Que tinguem sort, de Lluís Llach.
Durant la cerimònia van intervenir la directora del centre, representants de l’alumnat i els padrins de la promoció, Albert Mallol i Jordi Laudes, que van felicitar els nous graduats i els van animar a afrontar la nova etapa professional. També es va projectar un vídeo commemoratiu elaborat pels mateixos estudiants amb imatges i records dels quatre anys de formació universitària.
Un dels moments més esperats va arribar amb el lliurament de les bandes i les orles als estudiants. Les autoritats presents van felicitar personalment cadascun dels graduats, que posteriorment van fer entrega de l’orla de la promoció a la directora de l’INEFC Pirineus com a record d’una etapa acadèmica que passa a formar part de la història del centre.
En els parlaments institucionals, els representants de les diferents administracions i institucions acadèmiques van destacar tant la trajectòria dels estudiants com la consolidació de l’INEFC Pirineus. El director de l’INEFC de Catalunya, Eduard Inglés, va posar en valor l’evolució del projecte, mentre que Joan Barrera va remarcar el vincle creixent entre la ciutat i el centre universitari. Per la seva banda, Xavier Serratosa va destacar la contribució que els nous graduats podran fer al desenvolupament de l’activitat física i l’esport, i Marc Salat va subratllar la importància de la formació universitària i del compromís dels futurs professionals amb la societat.
La celebració es va cloure amb la interpretació del tradicional Gaudeamus Igitur a càrrec del Cor de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell, seguida de la fotografia oficial de la promoció i d’un refrigeri de germanor a la plaça del Cadí.
Amb aquesta segona promoció graduada, l’INEFC Pirineus continua reforçant la seva posició com a centre universitari de referència en l’àmbit de les ciències de l’activitat física i de l’esport i consolida el seu paper dins l’oferta d’educació superior del Pirineu.
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