La Trobada Empresarial al Pirineu analitzarà a la Seu el nou ordre econòmic mundial
La 37a edició de la cita omplirà hotels de l'Alt Urgell i Andorra i reunirà figures com Salvador Illa, Josep Borrell, Matteo Renzi i Xavier Espot
El Pirineu tornarà a convertir-se aquesta setmana en un dels principals escenaris del debat econòmic i empresarial del país amb la celebració de la 37a Trobada Empresarial al Pirineu, una cita que reunirà més de 900 participants i que consolidarà, un any més, la Seu d'Urgell com a punt de trobada de dirigents empresarials, representants institucionals i experts en economia procedents de Catalunya, Andorra i la resta de l'Estat.
L'esdeveniment, que se celebrarà dijous i divendres al Palau Municipal d'Esports de la capital alturgellenca sota el lema "El nou mapa econòmic mundial: quin camí prenem?", arriba amb unes xifres que evidencien la seva dimensió. A banda dels més de 900 assistents confirmats, l'organització preveu la presència d'una seixantena de periodistes acreditats i l'ocupació de 21 establiments hotelers entre l'Alt Urgell i Andorra.
La presidenta de la Trobada, Montse Pujol, ha remarcat la importància d'un fòrum que considera especialment necessari en l'actual context internacional. «El Pirineu és un espai privilegiat per agafar perspectiva. En un moment en què tot està canviant, trobar-se presencialment és una decisió estratègica. La confiança continua sent un dels principals actius de qualsevol organització», ha afirmat.
El paper d'Europa i els nous reptes globals
La geopolítica i els canvis en l'economia internacional centraran bona part de les sessions d'aquesta edició. La inauguració anirà a càrrec del cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, mentre que una de les intervencions més esperades serà la de Josep Borrell, expresident del Parlament Europeu i exalt representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors, que protagonitzarà un diàleg amb l'economista Isidre Sala.
La dimensió internacional de la trobada es reforçarà també amb la participació de l'exprimer ministre italià Matteo Renzi, que analitzarà el futur d'Europa en un context geoestratègic marcat per la incertesa global.
La jornada de divendres comptarà igualment amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, que participarà en una conversa amb el periodista Josep Puigbó, abans de la cloenda institucional.
Empreses, innovació i intel·ligència artificial
El programa inclou diverses sessions centrades en els reptes empresarials actuals. Una de les taules destacades reunirà representants d'algunes de les companyies més rellevants del panorama econòmic català i estatal, com HIPRA, Naturhouse i Tendam, grup propietari de marques com Cortefiel, Springfield, Women'secret o Pedro del Hierro.
La transformació tecnològica també tindrà un protagonisme destacat. L'expert en innovació i intel·ligència artificial Josep Maria Ganyet oferirà una conferència sobre l'impacte de la IA en el mercat laboral i moderarà una taula rodona amb empreses emergents de Catalunya i Andorra dedicades a sectors com la salut, l'agricultura o les noves tecnologies.
Protagonisme per a les empreses de Lleida
La representació de les comarques lleidatanes tindrà un espai específic dins del programa amb una taula dedicada a experiències empresarials d'èxit vinculades al territori. Hi participaran empresaris de sectors tan diversos com l'agroalimentació, la construcció, la ramaderia o la indústria vitivinícola.
També hi haurà espai per a l'anàlisi econòmica amb la participació dels economistes Guillem López Casasnovas i Estefania Molina, així com per a qüestions relacionades amb la salut i la longevitat, de la mà del divulgador Xevi Verdaguer.
Més espais per crear contactes
Una de les novetats de l'edició d'enguany és l'ampliació dels espais de relació entre participants. L'organització ha reforçat les activitats de networking amb l'objectiu de fomentar els contactes professionals més enllà de les ponències.
Així, el programa incorpora un vespreig empresarial dijous i una trobada social divendres al vespre, amb la voluntat de facilitar la creació de sinergies i noves oportunitats de negoci.
Després de gairebé quatre dècades d'història, la Trobada Empresarial al Pirineu continua creixent i reforçant el seu paper com una de les grans cites econòmiques del sud d'Europa. Per a l'Alt Urgell i el conjunt del Pirineu, l'esdeveniment representa també un important impacte econòmic i una oportunitat per projectar el territori com a espai de debat, innovació i lideratge empresarial.
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