Mor un motorista en una sortida de via a l’N-260 a Montferrer i Castellbò
La víctima és un home de 74 anys de nacionalitat alemanya
Un motorista ha mort aquest divendres al migdia en un accident de trànsit a la carretera N-260, al seu pas per Montferrer i Castellbò (Alt Urgell), segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
El sinistre s’ha produït al punt quilomètric 253, i els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 12.08 hores. Per causes que encara s’estan investigant, una motocicleta ha patit una sortida de via.A conseqüència de l’accident, ha mort el conductor del vehicle, un home de 74 anys i de nacionalitat alemanya.
Arran del sinistre, s’han activat dues patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i una unitat terrestre, així com l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Amb aquesta víctima, ja són 60 les persones que han perdut la vida a les carreteres
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