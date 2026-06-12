Un motorista de 74 anys mor en un accident de trànsit a l'N-260 a Montferrer i Castellbò
El pilot tenir 74 anys i ha sortit de la carretera sense que en aquests moments els Mossos n'hagin explicat el possible motiu
Un motorista ha mort aquest matí de divendres per una sortida de via a l’N-260 a Montferrer i Castellbò (Alt Urgell). En un primer semestre d'any nefast pel que fa a accident de moto, aquesta és la víctima número 60 a les carreteres catalanes, pràcticament la meitat en accident de moto.
L'hora d’avís al sistema d'emergència ha estat a les 12.08 h, per un accident que s'havia localitzat a la carretera N-260, al punt quilomètric 253 (al municipi de Montferrer i Castellbò). Hi ha hagut afectació viària i els mossos han hagut de regular un pas alternatiu per fer l'atenció necessària.
La moto ha patit una sortida de via, a conseqüència de la qual, ha mort el seu conductor, un home de 74 anys de nacionalitat alemanya.
Arran del sinistre, s’han activat dues patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i una unitat terrestre i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
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