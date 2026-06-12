Salvador Illa promet a la Seu un increment del 50% de les inversions al Pirineu
El president de la Generalitat ha participat a la 37a edició de la Trobada Empresarial que s’ha celebrat durant dos dies amb la participació de 900 assistents
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest matí durant la seva intervenció a la 37a Trobada Empresarial al Pirineu, que el Projecte de pressupostos de la Generalitat “permetrà incrementar al voltant d’un 50% les inversions al Pirineu” respecte els darrers comptes aprovats el 2023, destinant un total de 63,1 milions d’euros a l’Alt Pirineu i Aran.
D’aquesta manera, ha assenyalat que “el Govern podrà desplegar totes les polítiques previstes” al territori i que els recursos serviran per fer actuacions importants com “el desplegament de la fibra òptica; el projecte del futur hospital comarcal de l’Alt Urgell; el Pla d'Heliports H24 a Vilaller, Campdevànol i Sort, l’Eix Berga-Bagà o l’Eix de Comiols, des de la variant d’Artesa de Segre fins a Vall-llebrera”. També ha apuntat que al Pla de Barris hi ha un capítol específic de 400 ME per a municipis de menys de 5.000 habitants i altres eines de suport per tal que els pobles petits puguin desplegar les seves polítiques.
Durant el seu discurs, el cap de l’Executiu ha destacat que les infraestructures seran claus per determinar la competitivitat del país en els propers anys i ha remarcat que també al Pirineu hi ha clars exemples del potencial que tenim, com elnou centre IRTA dels Pirineus o el projecte del futur hospital comarcal de l’Alt Urgell. “Hem de tenir confiança en nosaltres mateixos i no deixar ningú enrere, perquè els models de societats fracturades no tenen futur”, ha afegit.
En el col·loqui posterior a la trobada, el president també s’ha referit al model de finançament, reiterant que la proposta que ha fet Catalunya “no perjudica a ningú”, sinó que “redueix desigualtats” i que el Govern hi està treballant perquè sigui una realitat aquest any. “Jo crec que és possible”, ha declarat.
Preguntat pel projecte de zona econòmica especial d’Organyà, Illa ha assegurat que pot esdevenir una palanca de desenvolupament pel Pirineu i Andorra i ha dit que el Govern hi està treballant, amb la “màxima voluntat d’estesa, però també màxima ambició, tenint molt presents els interessos de Catalunya”. També ha assegurat que la cooperació transfronterera amb Andorra “és necessària per a tots” i que és obvi que la col·laboració ens beneficia.
El cap de l’Executiu ha participat a aquesta cita econòmica a La Seu d’Urgell que acull prop de 900 assistents i una seixantena de periodistes acreditats. La delegada territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, també hi ha estat present.
Posteriorment, el cap de l’Executiu s’ha desplaçat fins a Bagà, per fer una visita institucional a l’Ajuntament. Allà ha estatrebut per l’alcalde, Lluís Casas, i els membres del consistori. La delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a la Catalunya Central, Elisa Tortolero, també hi ha estat present.
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