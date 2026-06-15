El cos d'Agents Rurals sumarà 130 efectius a l'Alt Pirineu en els pròxims anys
S'incrementarà el nombre d’agents a l'Alt Urgell i la Cerdanya, que passarà a tenir nova seu del cos
L’Àrea Regional de l’Alt Pirineu del cos d’Agents Rurals incrementarà el nombre d’agents, que actualment és de 107 places, fins a arribar als 237 agents a les comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Alta Ribagorça i Cerdanya.
A més del reforç amb personal, el Pla preveu noves infraestructures que permetran millorar la presència territorial del Cos, les condicions de treball dels agents i garantir un servei més proper, eficient i coordinat amb la ciutadania i els agents del territori. Així, es preveu la construcció d’una nova base comarcal del cos d’Agents Rurals a la comarca de la Cerdanya, i una altra a Pont de Suert, a més d'un nou edifici a Sort, que acollirà la seu de l’Àrea Regional i un magatzem.
Així ho han explicat la directora general dels Agents Rurals, Elisenda Pérez i l’inspector en cap del cos, Josep Antoni Mur, que han presentat aquest matí a Sort (Pallars Sobirà) el Pla Estratègic 2026-2030 de la Direcció General dels Agents Rurals, del departament d’Interior i Seguretat Pública, en un acte presidit per la delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero.
El Pla Estratègic, aprovat pel Govern el mes de març, defineix l’evolució del cos d’Agents Rurals i les mesures necessàries per reforçar-ne l’organització davant el nou context climàtic i social. Un dels elements més destacats és l’ampliació de la plantilla, que passarà dels 675 agents actuals als 1.300 efectius operatius. Aquest creixement permetrà incrementar de manera significativa la presència al territori i tindrà un impacte directe a totes les comarques.
El Pla també preveu el desplegament complet de les diferents categories professionals del Cos i paral·lelament, es reforça la Subdirecció General de Recursos Humans, que guanyarà capacitat de gestió interna, i es crea un equip de suport administratiu que permetrà destinar més hores de servei a tasques operatives sobre el terreny. Actualment, la Direcció General dels Agents Rurals està formada, a més dels agents, per 43 operadors/es de control i 62 professionals administratius i tècnics.
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