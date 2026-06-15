Un llop solitari ha fet visites esporàdiques a Andorra
El mes d'agost i setembre també van rebre la visita d'un llop ramaders de xais del sud del Solsonès
ACN
El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia d'Andorra ha informat de la presència "aïllada" i "esporàdica" d'un exemplar de llop en el marc dels treballs ordinaris de seguiment de fauna que es duen a terme a la Vall del Madriu-Perafita Claror. L'executiu andorrà afegeix que no s'han identificat "incidències associades" a la presència de l'exemplar. La detecció es remunta al setembre de l'any passat, a través d'una càmera de fototrampeig instal·lada en el marc d'un estudi científic de seguiment del gat fer.
És la primera vegada que es disposa d'imatges en format vídeo d'aquesta espècie a Andorra. L'observació puntual s'emmarca en la dinàmica natural de desplaçament de l'espècie al Pirineu, afirma el govern andorrà.
En els darrers anys s'ha detectat la presència del llop a Catalunya i França, en el marc de l'expansió de l'espècie al Pirineu. El passat més d'agost i setembre, el Solsonès va tenir atacs de llop en una zona que l'animal no havia trepitjat durant el darrer segle. Davant d'aquesta realitat, Andorra "es manté atenta" i en fa un seguiment per poder anticipar "possibles situacions".
L'executiu recorda que disposa d'un marc reglamentari que preveu "sistemes de compensació" en cas d'afectacions al bestiar, així com eines de seguiment i monitoratge, com ara collars equipats amb sistemes de geolocalització.
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