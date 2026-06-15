Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Espanya-Cap VerdÀudio Jonathan AndicLeo BoixaderMinibús Barri AnticGaspi i Oliver TreeIbex-25Sergi Cuenca
instagramlinkedin

Un llop solitari ha fet visites esporàdiques a Andorra

El mes d'agost i setembre també van rebre la visita d'un llop ramaders de xais del sud del Solsonès

El llop que s'ha vist a Andorra, de manera esporàdica

El llop que s'ha vist a Andorra, de manera esporàdica / Andorra la Vella

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Barcelona

El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia d'Andorra ha informat de la presència "aïllada" i "esporàdica" d'un exemplar de llop en el marc dels treballs ordinaris de seguiment de fauna que es duen a terme a la Vall del Madriu-Perafita Claror. L'executiu andorrà afegeix que no s'han identificat "incidències associades" a la presència de l'exemplar. La detecció es remunta al setembre de l'any passat, a través d'una càmera de fototrampeig instal·lada en el marc d'un estudi científic de seguiment del gat fer.

És la primera vegada que es disposa d'imatges en format vídeo d'aquesta espècie a Andorra. L'observació puntual s'emmarca en la dinàmica natural de desplaçament de l'espècie al Pirineu, afirma el govern andorrà.

En els darrers anys s'ha detectat la presència del llop a Catalunya i França, en el marc de l'expansió de l'espècie al Pirineu. El passat més d'agost i setembre, el Solsonès va tenir atacs de llop en una zona que l'animal no havia trepitjat durant el darrer segle. Davant d'aquesta realitat, Andorra "es manté atenta" i en fa un seguiment per poder anticipar "possibles situacions".

Notícies relacionades

L'executiu recorda que disposa d'un marc reglamentari que preveu "sistemes de compensació" en cas d'afectacions al bestiar, així com eines de seguiment i monitoratge, com ara collars equipats amb sistemes de geolocalització.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
  2. El jove mort a la resclosa de l'Ametlla de Merola era veí de Navàs
  3. La terra s’obre sota els peus: els 700 forats gegants que espanten Turquia
  4. Mor ofegat el jove de 18 anys que saltava a la resclosa de l'Ametlla de Merola
  5. Alcalde la Pobla de Lillet: 'El que ens està passant amb l'Any Gaudí és espectacular. La Fira Modernista ha arribat per quedar-se
  6. Atropellen una dona a l’avinguda Tudela de Manresa
  7. El ventilador que et salva de la calor també et pot portar problemes amb els veïns
  8. Ibuprofèn sense recepta: puc substituir el de 600 per 400 mg i mitja pastilla?

Un llop solitari ha fet visites esporàdiques a Andorra

Un llop solitari ha fet visites esporàdiques a Andorra

El Covisa Manresa jugarà contra el Barça Atlètic el trofeu Les Codines de pretemporada

El Covisa Manresa jugarà contra el Barça Atlètic el trofeu Les Codines de pretemporada

Jordi Marrón guanya el 46è Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana amb el debut ‘Manual de flotació’

Jordi Marrón guanya el 46è Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana amb el debut ‘Manual de flotació’

Sis agrupacions de corals rebutgen el desallotjament de 600 cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa

Sis agrupacions de corals rebutgen el desallotjament de 600 cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa

Patacada espectacular d'Espanya, que no passa de l'empat a res contra Cap Verd (0-0)

Patacada espectacular d'Espanya, que no passa de l'empat a res contra Cap Verd (0-0)

L'Ibex-35 supera per primer cop a la història els 19.000 punts impulsat per l'acord de pau entre els EUA i l'Iran

L'Ibex-35 supera per primer cop a la història els 19.000 punts impulsat per l'acord de pau entre els EUA i l'Iran

Rodalies recupera aquest dimarts el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener

Rodalies recupera aquest dimarts el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener

Condemnat a vuit anys i mig de presó el futbolista Rafa Mir per agressió sexual

Condemnat a vuit anys i mig de presó el futbolista Rafa Mir per agressió sexual
Tracking Pixel Contents