Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Passeig de ManresaAscens Puig-reigGaspi i Oliver TreeHomicidi de la BaellsMort Ametlla de MerolaBegoña GómezVisita del Papa
instagramlinkedin

Un veí de Barcelona mor en un accident de moto a la Seu d'Urgell

Amb aquesta víctima, són 61 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, 28 de les quals motoristes

La carrerera N-145, prop d'on va tenir lloc l'accident

La carrerera N-145, prop d'on va tenir lloc l'accident / Google Maps

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Eduard Font Badia

Manresa

El Servei Català de Trànsit informa que ahir a la tarda es va registrar un sinistre viari mortal al punt quilomètric 0,7 de l’N-145, a la Seu d’Urgell. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 18.28 h, i per causes que encara s’estan investigant, es va produir una col·lisió frontal entre una motocicleta i un turisme.

A conseqüència de l’accident, el motorista va resultar ferit crític i va ser traslladat a l’Hospital de la Seu d’Urgell, on posteriorment va morir. Es tracta d'A.G.B., de 51 anys i veí de Barcelona. Els cinc ocupants del turisme van resultar il·lesos.

Arran del sinistre, s’hi van desplaçar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i una unitat terrestre i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima, són 61 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, 28 de les quals motoristes. Aquestes dades són provisionals i només recullen les víctimes mortals que s'han produït en les primeres 24 hores després de l'accident.

Notícies relacionades

El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) està a disposició dels familiars i de les persones afectades per sinistres de trànsit els 365 dies de l’any, per oferir-los un servei d’orientació i informació sobre els tràmits posteriors al sinistre, donar-los a conèixer els recursos existents, informar-los sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i proporcionar-los suport psicològic. S’hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents