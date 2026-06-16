Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Espanya-Cap VerdÀudio Jonathan AndicLeo BoixaderMinibús Barri AnticGaspi i Oliver TreeIbex-25Sergi Cuenca
instagramlinkedin

Condemnats tres atracadors a poc més de 4 anys de presó per robar 115.000 euros d'un banc d'Oliana

Els lladres van obrir un forat a la paret des d'un local annex i, un cop dins l'oficina, van lligar els treballadors

Els tres condemnats per l'atracament a una oficina bancària d'Oliana durant la vista de conformitat a l'Audiència de Lleida

Els tres condemnats per l'atracament a una oficina bancària d'Oliana durant la vista de conformitat a l'Audiència de Lleida / Roger Segura

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Oliana

L'Audiència de Lleida ha condemnat a 4 anys i 3 mesos de presó els tres lladres acusats d'atracar una oficina bancària d'Oliana, a l'Alt Urgell, el 26 de juliol de 2023. Els individus, que es van endur un botí d'uns 115.000 euros, han reconegut els fets aquest dimarts arran d'un acord de conformitat i han acceptat una condemna per un delicte de robatori amb violència i intimidació en concurs amb un delicte de detenció il·legal. Dos dels assaltants van accedir a l'oficina bancària després d'obrir un forat a la paret des d'un local annex. Vestits completament de negre, amb la cara tapada i armats amb grans ganivets, van esperar que els treballadors iniciessin la jornada i desactivessin els sistemes de seguretat abans d'entrar al banc.

Un cop dins, van intimidar els empleats i es van apoderar de 115.470 euros en efectiu. Posteriorment, van immobilitzar els treballadors lligant-los de peus i mans amb brides de plàstic i els van deixar retinguts al pis superior de l'edifici durant prop d'una hora mentre fugien del lloc dels fets. Un tercer integrant del grup els esperava a l'exterior amb un vehicle per facilitar-ne la fugida.

Detinguts quan preparaven un altre atracament

Arran de les indagacions policials es va situar un dels presumptes autors a la localitat de Llíria (València), fet pels quals els Mossos d'Esquadra van començar a col·laborar amb la Guàrdia Civil. Els dos cossos van poder observar a partir d'aquell moment com els atracadors van estar controlant diverses oficines bancàries de les províncies de Girona, Castelló, València, Conca i Saragossa.

Els investigadors van concloure que els seus desplaçaments responien a tasques de control i selecció de possibles objectius i que adoptaven mesures per dificultar-ne el seguiment policial, com ara ocultar-se el rostre o deixar els telèfons mòbils als domicilis. El grup localitzava les oficines bancàries en poblacions de pocs habitants i s'instal·lava en locals adjacents per preparar els assalts.

La recerca va culminar el 15 de gener de 2024 a Villanueva de Gállego, a Saragossa, on els Mossos i la Guàrdia Civil els van detenir in fraganti quan presumptament es disposaven a assaltar una altra oficina bancària. Els investigadors van constatar que els sospitosos havien accedit dies abans a un local buit adjacent a l'entitat i que ja havien fet un forat a la paret per entrar al banc, reproduint el mateix sistema utilitzat a Oliana. En el moment de l'operació també se'ls van intervenir guants i escarpins relacionats amb el robatori perpetrat a l'Alt Urgell, segons van informar els Mossos.

L'endemà de les detencions es van fer tres entrades i escorcolls als domicilis dels investigats, dos a Paterna i un a Llíria. Posteriorment, el jutjat de Solsona, que dirigia la investigació, va acordar l'ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança dels tres arrestats davant l'elevat risc de fugida i de reincidència. En concret, estan reclosos a la presó de Picassent.

Notícies relacionades

S'enfrontaven a penes de fins a 15 anys de presó

La sentència, que ja és ferma, rebaixa substancialment les peticions inicials de les acusacions. La Fiscalia demanava inicialment 9 anys de presó per a cadascun dels acusats, mentre que l'acusació particular elevava la petició fins als 15 anys. A més de la pena privativa de llibertat, tots tres hauran de fer front de manera conjunta i solidària a una responsabilitat civil de 115.470 euros, l'import corresponent al botí.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
  2. La terra s’obre sota els peus: els 700 forats gegants que espanten Turquia
  3. Com va marxar el Papa de Montserrat? comitiva de 15 vehicles, monjos al balcó, corredisses i salutacions fins al final
  4. Alcalde la Pobla de Lillet: 'El que ens està passant amb l'Any Gaudí és espectacular. La Fira Modernista ha arribat per quedar-se
  5. Presó comunicada i sense fiança per als dos detinguts pel crim de la Baells
  6. Ha mort Leo Boixader, qui va ser bibliotecària de Berga durant 35 anys
  7. Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
  8. El Puig-reig remunta el derbi i és nou equip de Primera Catalana

Moeve Futbol Zone 1x30: Cop d'efecte al mercat amb Cucurella

Condemnats tres atracadors a 4 anys de presó per robar 115.000 euros d'un banc d'Oliana

Condemnats tres atracadors a 4 anys de presó per robar 115.000 euros d'un banc d'Oliana

JARC denuncia els retards a la C-15 i reclama mesures urgents per garantir la mobilitat de la pagesia de l’Anoia

JARC denuncia els retards a la C-15 i reclama mesures urgents per garantir la mobilitat de la pagesia de l’Anoia

Els mitjans tradicionals mantenen una credibilitat molt superior a les xarxes socials i a la IA

Els mitjans tradicionals mantenen una credibilitat molt superior a les xarxes socials i a la IA

Una crida veïnal facilita als Mossos la detenció de dos homes que van atacar amb un matxet uns vigilants a L'Hospitalet

Una crida veïnal facilita als Mossos la detenció de dos homes que van atacar amb un matxet uns vigilants a L'Hospitalet

L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós

L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós

Les persones amb trastorns mentals greus tenen més risc de demència i ictus

Les persones amb trastorns mentals greus tenen més risc de demència i ictus

ERC Bages destaca inversions per valor de 5,6 milions d’euros en 12 municipis de la comarca

ERC Bages destaca inversions per valor de 5,6 milions d’euros en 12 municipis de la comarca
Tracking Pixel Contents