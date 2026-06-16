Condemnats tres atracadors a poc més de 4 anys de presó per robar 115.000 euros d'un banc d'Oliana
Els lladres van obrir un forat a la paret des d'un local annex i, un cop dins l'oficina, van lligar els treballadors
ACN
L'Audiència de Lleida ha condemnat a 4 anys i 3 mesos de presó els tres lladres acusats d'atracar una oficina bancària d'Oliana, a l'Alt Urgell, el 26 de juliol de 2023. Els individus, que es van endur un botí d'uns 115.000 euros, han reconegut els fets aquest dimarts arran d'un acord de conformitat i han acceptat una condemna per un delicte de robatori amb violència i intimidació en concurs amb un delicte de detenció il·legal. Dos dels assaltants van accedir a l'oficina bancària després d'obrir un forat a la paret des d'un local annex. Vestits completament de negre, amb la cara tapada i armats amb grans ganivets, van esperar que els treballadors iniciessin la jornada i desactivessin els sistemes de seguretat abans d'entrar al banc.
Un cop dins, van intimidar els empleats i es van apoderar de 115.470 euros en efectiu. Posteriorment, van immobilitzar els treballadors lligant-los de peus i mans amb brides de plàstic i els van deixar retinguts al pis superior de l'edifici durant prop d'una hora mentre fugien del lloc dels fets. Un tercer integrant del grup els esperava a l'exterior amb un vehicle per facilitar-ne la fugida.
Detinguts quan preparaven un altre atracament
Arran de les indagacions policials es va situar un dels presumptes autors a la localitat de Llíria (València), fet pels quals els Mossos d'Esquadra van començar a col·laborar amb la Guàrdia Civil. Els dos cossos van poder observar a partir d'aquell moment com els atracadors van estar controlant diverses oficines bancàries de les províncies de Girona, Castelló, València, Conca i Saragossa.
Els investigadors van concloure que els seus desplaçaments responien a tasques de control i selecció de possibles objectius i que adoptaven mesures per dificultar-ne el seguiment policial, com ara ocultar-se el rostre o deixar els telèfons mòbils als domicilis. El grup localitzava les oficines bancàries en poblacions de pocs habitants i s'instal·lava en locals adjacents per preparar els assalts.
La recerca va culminar el 15 de gener de 2024 a Villanueva de Gállego, a Saragossa, on els Mossos i la Guàrdia Civil els van detenir in fraganti quan presumptament es disposaven a assaltar una altra oficina bancària. Els investigadors van constatar que els sospitosos havien accedit dies abans a un local buit adjacent a l'entitat i que ja havien fet un forat a la paret per entrar al banc, reproduint el mateix sistema utilitzat a Oliana. En el moment de l'operació també se'ls van intervenir guants i escarpins relacionats amb el robatori perpetrat a l'Alt Urgell, segons van informar els Mossos.
L'endemà de les detencions es van fer tres entrades i escorcolls als domicilis dels investigats, dos a Paterna i un a Llíria. Posteriorment, el jutjat de Solsona, que dirigia la investigació, va acordar l'ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança dels tres arrestats davant l'elevat risc de fugida i de reincidència. En concret, estan reclosos a la presó de Picassent.
S'enfrontaven a penes de fins a 15 anys de presó
La sentència, que ja és ferma, rebaixa substancialment les peticions inicials de les acusacions. La Fiscalia demanava inicialment 9 anys de presó per a cadascun dels acusats, mentre que l'acusació particular elevava la petició fins als 15 anys. A més de la pena privativa de llibertat, tots tres hauran de fer front de manera conjunta i solidària a una responsabilitat civil de 115.470 euros, l'import corresponent al botí.
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