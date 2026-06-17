Els Catarres i The Tyets encapçalaran una Festa Major de la Seu d'Urgell que reivindica la força de la seva gent
La celebració, que tindrà lloc del 28 d'agost a l'1 de setembre, estrena una imatge inspirada en la geganta Constança i creada amb la participació de col·lectius de la ciutat
La Festa Major de la Seu d'Urgell ja escalfa motors sota el lema 'Alegria, és Festa Major!' amb una edició que se celebrarà del 28 d'agost a l'1 de setembre i que combinarà grans noms de la música catalana amb un emotiu homenatge al teixit humà de la ciutat. Els concerts gratuïts d'Els Catarres i The Tyets seran els grans reclams d'una celebració que també posarà en valor la participació ciutadana a través d'un cartell creat de manera col·laborativa per 48 persones de diferents col·lectius.
L'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, i la tinent d'alcalde, Gemma Tó, han presentat aquest dijous els principals atractius de la festa. La programació musical aposta per alguns dels grups més populars del panorama actual en català. Els Catarres actuaran el dissabte 29 d'agost amb el seu repertori festiu i ple d'himnes coneguts pel gran públic, mentre que The Tyets pujaran a l'escenari el dilluns 31 d'agost amb la seva proposta que fusiona ritmes urbans i tradicionals.
Més enllà de la música, un dels elements més singulars d'aquesta edició és el cartell oficial de la Festa Major, concebut com un projecte artístic i social. L'obra ha estat creada per l'artista Raül Guillamón mitjançant una tècnica mixta digital que combina el fotomuntatge i el disseny vectorial, i compta amb la participació directa de 48 persones representatives de diferents generacions i àmbits de la ciutat.
La iniciativa ha implicat membres de la Colla Gegantera, dels Diables de l'Alt Urgell, del Pessebre Vivent, infants i joves del municipi, integrants de Tambuka, participants del grup de swing, una parella del Ball Cerdà, representants del Taller Claror, del Club Social El Picot, treballadors de l'Ajuntament i de Cadena Pirenaica, entre d'altres.
Segons va destacar l'alcalde Joan Barrera, el resultat és «un viu retrat de la diversitat, la vitalitat i el profund sentiment de comunitat que caracteritzen la Seu».
El fil conductor de la imatge és la geganta Constança, que adquireix un simbolisme especial en un any en què la Seu d'Urgell ha estat l'amfitriona de la Fira Gegantera 2026. La història imaginada al voltant del cartell presenta la geganta com el cim més alt d'una ascensió col·lectiva. Activats per la guspira dels Dimonis i el ritme de la batucada, els veïns de la ciutat s'enfilen simbòlicament pel vestit i els brodats de la Constança fins a descobrir que les millors vistes no es troben al capdamunt d'una muntanya, sinó en la capacitat d'un poble per avançar unit.
Durant la presentació, l'alcalde també va voler agrair públicament la feina de la regidora de Festes, Christina Moreno, en la confecció del programa d'una Festa Major que aspira a convertir-se, una vegada més, en el gran punt de trobada social i cultural de la capital alturgellenca.
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
- La terra s’obre sota els peus: els 700 forats gegants que espanten Turquia
- Com va marxar el Papa de Montserrat? comitiva de 15 vehicles, monjos al balcó, corredisses i salutacions fins al final
- Alcalde la Pobla de Lillet: 'El que ens està passant amb l'Any Gaudí és espectacular. La Fira Modernista ha arribat per quedar-se
- Presó comunicada i sense fiança per als dos detinguts pel crim de la Baells
- Ha mort Leo Boixader, qui va ser bibliotecària de Berga durant 35 anys
- El Puig-reig remunta el derbi i és nou equip de Primera Catalana