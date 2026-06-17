Un nen de Lleida protagonitza una sessió de fotos del calendari solidari Bombers amb Causa a la Seu d'Urgell
El fil conductor de l’edició del calendari 2027 són les pràctiques de formació dels bombers
En Biel, de 9 anys, pacient de Sant Joan de Déu a Terres de Lleida, va ser el protagonista de la sessió fotogràfica d'aquest dimarts del calendari solidari Bombers amb Causa de 2027. El nen va visitar la seu del Grup d’Actuacions Especials a l’aeroport d’Andorra – la Seu d’Urgell, i allà l’esperaven els membres del GRAE, així com personal de la Unitat de Mitjans Aeris dels Bombers de la Generalitat, el metge del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i el pilot de l’helicòpter de rescat, que van ensenyar-li com treballen en els rescats al medi natural i van mostrar-li també totes les seves eines, els materials i l’helicòpter de rescat. En Biel va acabar sent un més de l’equip i va col·laborar amb ells en l’atenció a una persona que, suposadament, calia rescatar.
En Txus Garcia Roca, especialitzat en fotografia d’espectacles i concerts, per la seva banda, va ser el fotògraf de la sessió realitzada a la Seu d’Urgell.
Amb aquesta sessió d’ahir, es continuen realitzant les fotografies que il·lustraran la 16a edició del calendari solidari Bombers amb Causa. En total n’hi haurà 13, que s’aniran fent al llarg de les pròximes setmanes i fins a l’estiu. Andorra i Barcelona han estat les primeres seus i estan previstos altres escenaris com Cassà de la Selva, la Pera, Amposta, Vielha e Mijaran, Gelida, l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya o la base a Vic del Grup Caní de Recerca dels Bombers de la Generalitat de Catalunya.
A totes les fotografies del calendari 2027, el fil conductor serà l’aprenentatge i les pràctiques de formació dels cossos de bombers.
Els infants, protagonistes del calendari solidari
Els veritables protagonistes de cada trobada és la quitxalla atesa en diversos centres de Sant Joan de Déu: l’Hospital de Sant Joan de Déu a Barcelona, Sant Joan de Déu Terres de Lleida, Sant Joan de Déu Serveis Socials i Fundació Germà Tomàs Canet a Manresa. En cada sessió, els infants coneixen diversos aspectes de la tasca dels bombers i com s’exerciten i practiquen.
Setze anys de col·laboració
Els Bombers de la Generalitat i l’Obra Social de Sant Joan de Déu col·laboren en aquest projecte solidari des del 2011. Bombers amb Causa va néixer arran de la iniciativa de tres bombers voluntaris de la Generalitat, amb l’objectiu d’aconseguir fons per a la recerca en malalties infantils. A partir de l’edició del calendari del 2018, es van començar a destinar fons a projectes socials d’acompanyament a infants en risc d’exclusió social, beneficiant-se’n centres com el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Sant Joan de Déu Terres de Lleida i la Fundació Bayt Al-Thaqafa, entre d’altres.
El projecte Bombers amb Causa segueix sumant solidaritat
Des dels seus inicis, el projecte Bombers amb Causa porta recaptada la xifra d'1.035.375 euros, aconseguida principalment per la venda del calendari, però també per altres iniciatives que se sumen al projecte, com la FestaVal d’Esparreguera i la cursa solidària Vertical Montserrat.
Els fons recaptats es destinen a finançar programes de recerca en malalties infantils i d'atenció a la infància en risc d’exclusió social de l’Obra Social Sant Joan de Déu.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
- Com va marxar el Papa de Montserrat? comitiva de 15 vehicles, monjos al balcó, corredisses i salutacions fins al final
- Un incendi crema un camp de ceral a Sant Fruitós de Bages
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
- La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
- Un incident amb la bateria d’un mòbil a l’institut de Bagà provoca l’evacuació del centre