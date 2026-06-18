Detingudes tres persones a la duana de la Farga de Moles amb articles robats a Andorra valorats en més de 7.700 euros
Un dels detinguts tenia una ordre d'allunyament vigent sobre la dona que l'acompanyava
ACN
La Guàrdia Civil va detenir el passat 30 de maig a tres persones a la duana de la Farga de Moles, a l'Alt Urgell, com a presumptes autors d'un delicte contra el patrimoni. Els agents van interceptar un vehicle procedent d'Andorra que circulava pel carril verd i van recuperar 60 perfums, nou bosses de mà i sis ulleres de marques reconegudes. Alguns dels objectes encara portaven sistemes d'alarma, amb un valor conjunt de 7.769 euros. Un dels detinguts, a més, tenia en vigor una ordre d'allunyament sobre la dona que l'acompanyava al vehicle. Els tres detinguts van quedar en llibertat provisional després de declarar al Jutjat d'Instrucció número 1 de la Seu d'Urgell.
La intervenció va tenir lloc cap a les 18.00 hores, quan els agents van observar una actitud nerviosa tant del conductor com dels ocupants del vehicle de matrícula espanyola en el moment de creuar la duana. Malgrat que tots tres van negar repetidament que portessin mercaderia subjecta a declaració, una inspecció més minuciosa del turisme va permetre localitzar els articles amagats a l'interior.
En ser preguntats sobre la procedència dels objectes, els ocupants van reconèixer que els havien sostret en diversos establiments comercials d'Andorra la Vella amb la intenció de revendre'ls posteriorment a territori espanyol.
Un cop verificada la identitat dels detinguts, els agents van comprovar que un dels dos homes tenia una ordre d'allunyament vigent respecte a la seva dona, que era precisament la tercera ocupant del vehicle. Per aquest motiu, se li va imputar també un delicte per haver trencat la condemna, a més del delicte contra el patrimoni que se'ls imputa als tres.
Les diligències van ser lliurades, juntament amb els detinguts, al Jutjat d'Instrucció número 1 de la Seu d'Urgell. Tots tres van quedar en llibertat provisional, i els objectes recuperats van ser dipositats a les dependències de la Guàrdia Civil de la duana de la Farga de Moles a disposició de l'autoritat judicial.
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