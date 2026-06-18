Menys pantalles i més parcs: l'Alt Urgell surt al rescat dels infants tecnològics
Una Comissió de Pantalles surt al carrer per escoltar les inquietuds de les famílies
La Seu i diversos municipis de l’Alt Urgell acolliran durant els pròxims mesos una acció de participació ciutadana impulsada pel Grup de Treball de la Comissió de Pantalles. La iniciativa pretén apropar els professionals als espais públics freqüentats per infants i famílies per conèixer de primera mà les seves preocupacions i necessitats.
L’acció està promoguda per un equip interprofessional de prevenció que treballa en l’àmbit de la infància i l’adolescència i que aposta per l’escolta activa com a eina per identificar els principals reptes vinculats a la criança, l’educació i l’ús de les noves tecnologies.
La iniciativa està coordinada per una àmplia xarxa de serveis vinculats a l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, entre els quals hi ha el Servei Comarcal de Joventut, el Punt Òmnia, el CAPAU, l’EAIA Alt Pirineu Oriental, l’EAP de la Seu d’Urgell, el Centre de Salut Mental Infantojuvenil, el Servei d’Intervenció Socioeducativa Itinerant i l’Àrea de Joventut i Infància de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
Els professionals es desplaçaran, en horari de tarda i a partir d’aquest dijous, a diversos parcs i espais públics de la comarca per conversar directament amb les famílies. Les trobades es vertebraran a partir de tres preguntes: l’edat dels fills i filles, quines són les principals preocupacions dels progenitors i quin tipus de suport els agradaria rebre dels professionals.
La informació recollida permetrà detectar necessitats compartides i orientar futures accions d’acompanyament i suport a les famílies del territori.
Paral·lelament, la campanya també habilitarà una bústia de participació anònima, amb el missatge «Què et preocupa dels teus fills?», perquè les famílies puguin fer arribar de manera confidencial les seves propostes i inquietuds. També s’ha posat en marxa una enquesta digital amb les mateixes preguntes, que es difondrà a través dels canals de comunicació dels serveis i entitats participants.
Des de l’organització es destaca especialment el valor del treball en xarxa i de proximitat, amb la voluntat d’escoltar directament la ciutadania i reforçar els recursos destinats a la infància, l’adolescència i les famílies de l’Alt Urgell.
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