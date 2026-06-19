El cicle ‘Parlem de Formatge’ de la Seu d’Urgell oferirà cinc activitats fins al desembre amb tastos, maridatges i tallers
La 15a edició aposta pel talent local i incorpora propostes per a tots els públics, amb sessions que combinen innovació gastronòmica i producte del Pirineu
La Seu d’Urgell tornarà a convertir-se en aparador de la cultura formatgera amb la 15a edició del cicle ‘Parlem de Formatge’, una iniciativa ja plenament consolidada que impulsa l’Espai Ermengol – Museu de la Ciutat amb l’objectiu de posar en valor i difondre el producte agroalimentari més emblemàtic del Pirineu.
La nova edició s’ha presentat en un acte amb la participació de la regidora de Promoció Econòmica, Gemma Tó, i la coordinadora de l’Espai Ermengol, Anna López, que han destacat la implicació creixent de professionals de la gastronomia i del teixit agroalimentari del territori en la conducció de les activitats.
El cicle d’enguany proposa cinc sessions entre els mesos de juliol i desembre —amb pausa a l’agost— i incorpora formats diversos que van des de tastos i maridatges fins a tallers per a joves i propostes vinculades a la cuina nadalenca. També es manté el tast dels formatges guardonats amb medalla d’or a la Fira de Formatges Artesans del Pirineu 2025.
Segons ha explicat Gemma Tó, l’edició d’aquest any arriba “plena de novetats pensades per a totes les edats i perfils”, amb activitats que van des de propostes refrescants per a joves fins a experiències gastronòmiques creatives. La regidora ha subratllat que el conjunt del programa “s’ha dissenyat com un cicle molt atractiu, fins al punt que totes les sessions es podrien combinar en una gran masterclass”.
Per la seva banda, Anna López ha detallat el calendari d’activitats i ha posat en relleu la col·laboració d’experts, restauradors i productors locals, que aportaran el seu coneixement i creativitat en cada sessió.
El programa arrencarà el 16 de juliol amb el taller ‘Refresca’t! Gelats per a joves’, adreçat a joves d’entre 12 i 16 anys i inclòs dins el Cicle Insomni, a càrrec de la gelateria Tina de la Seu d’Urgell.
Al setembre, el dia 18, el restaurant Paisatges proposarà el maridatge ‘Quan el cacau troba el formatge’, mentre que el 3 d’octubre el sommelier Ramon Roset conduirà un tast dels formatges més premiats a la Fira de Formatges Artesans del Pirineu 2025.
El 28 de novembre, el cuiner Josep Maria Troguet, de Cal Serni de Calbinyà, protagonitzarà la gastromostra ‘Cuina per a les festes’, centrada en receptes amb formatge fresc, recuit i mantega. El cicle es tancarà el 17 de desembre amb ‘Del territori a taula’, una proposta conjunta del forn Crosta i Molla i la formatgeria Bauma que unirà pa i formatge de proximitat.
Les inscripcions per a totes les activitats s’han de fer prèviament a través del web de l’Espai Ermengol o per correu electrònic, i les places són limitades per garantir la qualitat dels tastos.
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