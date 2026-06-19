La Seu d'Urgell homenatja els mestres que es jubilen: "Gràcies professors!"
L'Ajuntament reconeix la trajectòria de mestres i personal d'administració i serveis dels centres educatius de la ciutat que es jubilen
L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha retut aquest migdia un homenatge a onze mestres, professors i membres del personal d'administració i serveis (PAS) dels centres educatius de la ciutat que es jubilen amb la finalització del curs escolar.
L'acte de reconeixement s'ha celebrat a la sala d'actes del consistori i ha comptat amb la participació de l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, i de la regidora d'Educació, Bàrbara Romeu, que han volgut agrair la dedicació i la tasca desenvolupada pels professionals al llarg de la seva trajectòria educativa.
Durant l'acte, els representants municipals els han desitjat que gaudeixin d'aquesta nova etapa vital amb «una jubilació plena, serena i feliç» i els han traslladat «de tot cor» l'agraïment i les felicitacions de tota la corporació municipal.
Els professionals que es jubilen aquest curs són Josep Feixes, Pepita Clop i Marta Roca, de La Salle; Maria Eulàlia Pascual, de l'Escola Pau Claris; Adrià Pérez, Imma Ginesta, Lurdes Santos, Josefina Serra i Enric Usach, de l'Institut Joan Brudieu; Esther Pujol, de l'Escola Albert Vives, i Marta Edo, del Centre de Formació d'Adults.
Com a mostra de reconeixement, tots els homenatjats han rebut un lot de productes artesans de Menja't l'Alt Urgell, en un acte que ha volgut posar en valor la contribució dels professionals de l'educació a la formació de diverses generacions d'alumnes de la Seu d'Urgell.
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