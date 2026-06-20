Mor Alfons Picazo, cap de l’Àrea Bàsica de l’Alt Urgell dels Agents Rurals
El funeral tindrà lloc aquest diumenge, 21 de juny, a 2/4 de 12 del matí, a la Catedral de Santa Maria de la Seu d’Urgell
Els Agents Rurals han comunicat aquest dissabte la mort d’Alfons Picazo, cap de l’Àrea Bàsica de l’Alt Urgell, una notícia que ha causat una profunda consternació entre els membres del cos i totes aquelles persones que van compartir amb ell la seva trajectòria professional. El funeral tindrà lloc aquest diumenge, 21 de juny, a 2/4 de 12 del matí, a la Catedral de Santa Maria de la Seu d’Urgell.
A través d’un missatge publicat a les xarxes socials, el Cos d’Agents Rurals ha expressat el seu dolor per la pèrdua d’un dels seus responsables territorials. "Avui el Cos d’Agents Rurals està de dol pel traspàs d’Alfons Picazo, cap de l’Àrea Bàsica de l’Alt Urgell", assenyala la publicació. El cos també ha volgut traslladar "el més sincer condol i suport a familiars, amistats i companys i companyes" en aquests moments difícils.
Picazo exercia com a cap de l’Àrea Bàsica de l’Alt Urgell, una de les unitats territorials dels Agents Rurals encarregades de la vigilància, la protecció i la gestió del medi natural. Al llarg de la seva carrera professional va mantenir una estreta vinculació amb el territori pirinenc, participant en tasques de conservació de la biodiversitat, seguiment de la fauna i preservació dels espais naturals.
La seva mort representa una pèrdua significativa per al Cos d’Agents Rurals, especialment per als professionals de l’Alt Urgell i de l’Alt Pirineu, amb qui havia compartit anys de servei i compromís en la defensa del patrimoni natural del país.
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