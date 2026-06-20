Un motorista ferit greu en caure per un barranc a la carretera de Josa i Tuixent
El motorista circulava amb un grup quan ha sortit de la via i ha caigut per un barranc
Els Bombers han rescatat aquest migdia un motorista que s'ha precipitat per un barranc mentre circulava per la carretera C-462, al terme de Josa i Tuixent.
L'avís de l'accident s'ha donat a les 14.26 hores, al punt quilomètric 72 de la carretera, entre el coll de la Trava, i l'àrea recreativa del mirador de la Trava. S'han activat quatre dotacions terrestres i un helicòpter dels Bombers, a més de Mossos i unitats del SEM. El motorista ha estat rescatat del fons del caient, un marge d'uns 10 metres, i ha estat pujat fins a la carretera, des d'on l'helicòpter l'ha traslladat a la base del GRAE a la Seu d'Urgell. Un cop allà, ha estat recollit i portat en ambulància a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
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