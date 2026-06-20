Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaAlerta per calorAddiccionsConcurs de relatsGrup ÍtacaVolta Ciclista FemeninaAbonaments Kids&Us
instagramlinkedin

Un motorista ferit greu en caure per un barranc a la carretera de Josa i Tuixent

El motorista circulava amb un grup quan ha sortit de la via i ha caigut per un barranc

L'accident ha estat la punt quilomètric 72 de la C-462

L'accident ha estat la punt quilomètric 72 de la C-462 / Google Maps

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Eduard Font Badia

Manresa

Els Bombers han rescatat aquest migdia un motorista que s'ha precipitat per un barranc mentre circulava per la carretera C-462, al terme de Josa i Tuixent.

L'avís de l'accident s'ha donat a les 14.26 hores, al punt quilomètric 72 de la carretera, entre el coll de la Trava, i l'àrea recreativa del mirador de la Trava. S'han activat quatre dotacions terrestres i un helicòpter dels Bombers, a més de Mossos i unitats del SEM. El motorista ha estat rescatat del fons del caient, un marge d'uns 10 metres, i ha estat pujat fins a la carretera, des d'on l'helicòpter l'ha traslladat a la base del GRAE a la Seu d'Urgell. Un cop allà, ha estat recollit i portat en ambulància a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Troben mort un jove de 20 anys a Artés que va sortir a córrer i no va tornar a casa
  2. Tens un coeficient intel·lectual alt? Els sis hàbits que caracteritzen aquestes persones
  3. La mort de Megan Kimmel als 46 anys commociona el món del trail
  4. Ricard Costa, cap de Mitjans Aeris dels Bombers: 'El canvi climàtic fa que cada cop hi hagi més països competint pels mateixos avions antiincendis
  5. Comunicat de la família Messi sobre l’estat de salut del pare de l’astre argentí: «Demanem responsabilitat, prudència i humanitat»
  6. La CGT de Manresa torna a demanar al govern on han anat a parar 440 tones de cartró recollit selectivament
  7. L'Ajuntament de Gaià desaconsella el bany a la zona on dissabte va morir un noi ofegat
  8. Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci

Núria Sarró omple i convenç a l'estrena a Viladordis de "Natura humana"

Núria Sarró omple i convenç a l'estrena a Viladordis de "Natura humana"

Un motorista ferit greu en caure per un barranc a la carretera de Josa i Tuixent

Un motorista ferit greu en caure per un barranc a la carretera de Josa i Tuixent

El jutge Peinado retira el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans del judici

El jutge Peinado retira el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans del judici

La Moncloa denuncia la «persecució» i «obsessió» de Peinado amb Begoña Gómez

La Moncloa denuncia la «persecució» i «obsessió» de Peinado amb Begoña Gómez

Un home mor ofegat de matinada a la platja de Sant Miquel de Barcelona

Un home mor ofegat de matinada a la platja de Sant Miquel de Barcelona

Paula Blasi, de Llívia, no dona opció a la Molina i deixa sentenciada mitja Volta a Catalunya

Paula Blasi, de Llívia, no dona opció a la Molina i deixa sentenciada mitja Volta a Catalunya

estrena de "Natura humana" de Núria Sarró a Viladoris, Manresa

Aprimar-se abans de l’estiu no és menjar només pit de pollastre i enciam

Aprimar-se abans de l’estiu no és menjar només pit de pollastre i enciam
Tracking Pixel Contents