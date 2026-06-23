Pirineu de Lleida: un nou estiu de records turístics
La Cerdanya i l'Alt Urgell afronten la temporada d'estiu amb bones expectatives i amb la previsió que el conjunt del Pirineu i les Terres de Lleida torni a superar els 580.000 turistes, consolidant així el creixement experimentat durant els últims dos anys
El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, va explicar aquest dilluns, durant la presentació de la campanya d'estiu al Parc Astronòmic del Montsec, que els indicadors dels primers mesos de l'any permeten afrontar la temporada amb optimisme. «Les dades demostren que estem revalidant les xifres de l'any passat», va afirmar.
Entre gener i abril, els hotels, càmpings, cases de turisme rural i apartaments de la demarcació han rebut 413.000 visitants, que han generat més d'un milió de pernoctacions, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
La previsió és mantenir la tendència de l'estiu passat, quan el Pirineu i les Terres de Lleida van assolir la millor xifra d'allotjaments de la seva història, amb 1,57 milions de nits registrades. Unes dades que també alimenten les expectatives de les comarques de la Cerdanya i l'Alt Urgell, on el turisme de natura i muntanya s'ha convertit en un dels principals motors econòmics.
Els representants del sector van destacar durant l'acte el bon ritme de reserves per als pròxims mesos, especialment als establiments del Pirineu. A les dues comarques, l'oferta vinculada a la muntanya, el senderisme, la gastronomia i les activitats familiars continua guanyant pes entre els visitants que busquen destinacions tranquil·les i en contacte amb la natura.
Coincidint amb l'inici de la campanya, el Patronat de Turisme ha presentat el nou lema promocional, «Ara Lleida», amb l'afegit «amb tota naturalitat». La iniciativa pretén posicionar la demarcació com una destinació líder en turisme d'interior i reforçar un model de desenvolupament sostenible i regeneratiu.
La campanya, que tindrà continuïtat durant els pròxims dos anys, compta amb un pressupost de 620.000 euros i es promocionarà als mercats català, estatal i diversos països europeus, entre els quals França, Alemanya, Bèlgica, el Regne Unit i els Països Baixos, amb l'objectiu de continuar atraient visitants a les comarques del Pirineu i consolidar la Cerdanya i l'Alt Urgell com a referents del turisme de natura.
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