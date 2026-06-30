La residència pública de la Seu supera un tràmit clau i s'acosta a l'inici de les obres
L'Ajuntament cedeix el projecte executiu a la Generalitat, que haurà de licitar una actuació de 17,2 milions d'euros amb 90 places residencials, un centre de dia i apartaments tutelats
La futura residència pública per a la gent gran de la Seu d'Urgell ha fet un pas decisiu per convertir-se en realitat. Aquesta setmana, l'Ajuntament ha cedit a la Generalitat de Catalunya el projecte executiu de l'equipament, ja aprovat definitivament, perquè el Govern pugui iniciar els tràmits per licitar les obres i posar en marxa la construcció durant els pròxims mesos.
L'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, ha valorat molt positivament aquest avenç i ha assegurat que la ciutat "disposarà per fi d'un equipament molt necessari", alhora que es compleix "un dels compromisos més importants" assumits a l'inici del mandat.
La residència serà de titularitat pública i estarà gestionada directament per la Generalitat. El complex tindrà una superfície construïda d'uns 10.000 metres quadrats, que inclouran les àrees residencials, els serveis comuns, un nou centre de dia i apartaments tutelats.
El projecte preveu una capacitat de 90 places residencials, distribuïdes en cinc unitats de convivència de divuit habitacions cadascuna. En total hi haurà trenta habitacions dobles, amb seixanta places, i trenta habitacions individuals. A més, l'equipament incorporarà un centre de dia amb 40 places, que complementarà les trenta que ja ofereix l'Hospital de la Seu, i 12 apartaments tutelats.
La inversió prevista és de 17,2 milions d'euros, que assumirà íntegrament el Departament de Drets Socials de la Generalitat, atès que serà el titular del futur equipament.
La cessió del projecte posa punt final a un procés que s'ha desenvolupat durant els darrers tres anys. El primer pas va ser escollir els terrenys on s'ubicarà la residència. Posteriorment, l'Ajuntament va encarregar la redacció d'un avantprojecte, que es va presentar públicament el desembre del 2023 després d'un procés de consens amb la Plataforma Pro Residència i les associacions de persones grans de la ciutat.
Després es van acordar amb els tècnics de la Generalitat les característiques que havia de reunir el futur centre i es va encarregar la redacció del projecte executiu. Un cop superats tots els tràmits administratius i aprovat definitivament, el document ja és en mans del Govern català, que haurà d'impulsar ara la licitació de les obres perquè la construcció pugui començar al més aviat possible.
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