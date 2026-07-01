El Govern encarrega els estudis de viabilitat per fer un tramvia de la Seu a Andorra
El departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica licita la redacció de l’anàlisi tècnica i funcional d’un eix segregat que permet afavorir el transport públic i la mobilitat descarbonitzada
El departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha impulsat la licitació de l’estudi de viabilitat d’un nou corredor tramviari entre la Seu d’Urgell i Andorra, en el marc “de l’Estratègia del Govern per a definir i desenvolupar un sistema de transport col·lectiu de viatgers, amb una especial atenció als trens – tramvia i que, en aquest cas, té una important rellevància pel seu caràcter transfronterer”, ha assenyalat la consellera, Sílvia Paneque. Aquesta actuació, ha posat en valor Paneque, “permetrà millorar la connexió entre Catalunya i Andorra i potenciar la mobilitat en transport públic i descarbonitzada”.
L’objectiu d’aquest estudi és analitzar la viabilitat tècnica i funcional, així com la rendibilitat socioeconòmica, d’un nou corredor de transport públic, segregat de la xarxa viària actual i de tipus tramviari, entre la Seu d’Urgell i Andorra. A més, s’estudiarà la viabilitat d’incorporar una via ciclista paral·lela a la nova infraestructura, especialment en els trams urbans o periurbans, així com la connexió amb l’Aeroport Andorra – La Seu d’Urgell mitjançant un ramal.
La redacció de l’estudi es licita per un import de 867.000 euros i un termini de 12 mesos. L’àmbit de l’estudi comprendrà el tram des de la Seu d’Urgell fins a les Escaldes – Engordany, si bé pel que fa específicament al traçat l’estudi abastarà fins a la frontera entre Catalunya i Andorra, punt on la nova infraestructura connectarà amb el traçat que està dissenyant el govern andorrà. Atesa la naturalesa transfronterera del projecte, l’estudi haurà de tenir en compte les diferències normatives, administratives i tècniques entre ambdós països. El document inclourà una diagnosi de mobilitat, un estudi de traçat i definició d’escenaris, un estudi de demanda i una avaluació socioeconòmica de la solució tramviària. Aquest estudi disposa de subvenció europea amb fons POCTEFA (fons europeus que promouen la cooperació transfronterera i el desenvolupament sostenible a la zona fronterera entre Espanya, França i Andorra).
Xarxa de trens - tramvia
Aquesta actuació s’emmarca en l’Estratègia del Govern per a desenvolupar un sistema integral d’infraestructures del transport col·lectiu de viatgers a Catalunya, amb una especial atenció als trens-tramvia, a partir dels diversos estudis duts a terme i de propostes que es consensuaran amb ens territorials, agents socials i entitats promotores del transport públic.
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