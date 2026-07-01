La Seu d'Urgell recupera la fira dels Playmobil amb el debut del Pirineu Click per despertar afició entre els més joves
Reuneix una desena de diorames, activitats infantils, comerç especialitzat i destinarà els beneficis a La Seu Solidària
ACN
La Seu d'Urgell torna a convertir-se aquesta setmana en punt de trobada dels aficionats als populars clicks de Playmobil amb la recuperació de la fira dedicada a aquestes figures, que feia uns sis anys que havia deixat de celebrar-se. La primera edició del Pirineu Click, que es podrà visitar fins diumenge a la sala Sant Domènec i al Centre Cívic El Passeig, vol apropar aquest univers a petits i grans, però sobretot crear nova afició entre els més joves i reivindicar el joc compartit en família. Amb entrada gratuïta, el certamen ofereix una desena de grans diorames, activitats infantils, comerç especialitzat i una iniciativa solidària a benefici de La Seu Solidària.
Cinquanta anys després de l'arribada dels Playmobil a Espanya, els coneguts clicks continuen despertant interès entre col·leccionistes i famílies. Amb la recuperació d'aquest certamen, la capital de l'Alt Urgell reforça també la seva aposta pels esdeveniments vinculats al joc, sumant una nova proposta al Festival del Joc del Pirineu.
“L'hem tornat a recuperar sota aquest títol de Pirineu Click”, ha explicat l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, que ha celebrat la recuperació d'una cita que havia tingut molt seguiment anys enrere i que enguany torna amb una desena de maquetes de gran format elaborades per aficionats de diferents punts de Catalunya i també de la Seu.
Les recreacions transporten els visitants a universos molt diversos. Hi ha diorames inspirats en la història antiga, un poblat iber que recrea com podia ser la vida en aquest període, escenes de pirates, cavallers medievals, samurais, guerres entre indis i vaquers, així com una maqueta inspirada en la sèrie 'Bridgerton'. Els muntatges han estat realitzats per aficionats arribats de poblacions com Torres de Segre o el Masnou, a més de participants locals.
Entre aquests destaca Cesc Seira, de només quinze anys, el maqueter més jove del certamen. Presenta el diorama 'Cavallers contra samurais', una recreació inspirada en un episodi històric ambientat durant l'època en què les Filipines formaven part de l'Imperi espanyol. La maqueta combina més d'una trentena de cavallers, un nombre similar de samurais, una vintena de nans, desenes d'arbres i roques i diversos dracs.
La seva història exemplifica precisament l'objectiu de la fira. Seira va començar a jugar amb Playmobil quan tenia tres anys i, amb només sis, va visitar l'antiga exposició que s'organitzava a la Seu d'Urgell. Aquella experiència el va animar a construir la seva primera maqueta, anomenada 'La vida al món rural', i anys després, s'ha convertit en un dels expositors del certamen.
“Volem que els nens tornin a jugar”
Aquest és el propòsit que defensa la presidenta de l'associació Pirineu Click, Sílvia Caravaca. “Els nens juguen, creen històries i comparteixen temps amb els pares”, explica. Tot i que la majoria de diorames d'aquesta primera edició han estat construïts per adults, assegura que el repte és “fer planter”. Per aquest motiu, l'organització ja treballa en una segona edició en què els infants de la Seu d'Urgell i del Pirineu també puguin crear i exposar les seves pròpies maquetes.
La mostra també desperta la nostàlgia dels visitants. Miriam Arró explica que ja havia assistit a l'antiga fira i destaca la qualitat dels diorames d'enguany. A casa continuen ampliant la col·lecció de Playmobil i l'última incorporació ha estat una Casa Victoriana. La seva filla, Elisenda Blasco, assegura que la maqueta que més li ha agradat és la dedicada a les princeses i espera amb ganes poder estrenar la nova adquisició familiar.
Botigues especialitzades vingudes de països com Alemanya
Més enllà dels diorames, el Pirineu Click ofereix tres botigues especialitzades —algunes amb comerciants arribats d'Alemanya—, espais de manualitats i el joc del BuscaClick. La proposta convida els visitants a localitzar figures amagades tant dins dels diorames com als aparadors d'una vintena de comerços de la ciutat, en col·laboració amb la Unió de Botiguers de la Seu d'Urgell. Les persones que completin la butlleta participaran en el sorteig de diversos premis.
La vessant solidària també és present en aquesta primera edició. Els beneficis recaptats durant el certamen es lliuraran a La Seu Solidària perquè els destini als projectes socials que consideri prioritaris.
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