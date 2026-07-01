Troben una bomba de morter del segle XVII al jaciment del Pati de les Monges de la Seu d’Urgell
La troballa obliga a intervenir els TEDAX i reforça la hipòtesi que el sector artesanal de la ciutat va quedar afectat per un episodi bèl·lic, probablement durant la Guerra dels Segadors
La setena campanya d'excavacions al jaciment del Pati de les Monges de la Seu d'Urgell ha deixat una de les troballes més singulars dels darrers anys: una bomba de morter de ferro d'uns 30 centímetres de diàmetre, datada a la primera meitat del segle XVII i localitzada aparentment intacta en un dels nivells d'excavació.
El descobriment va obligar a activar el protocol de seguretat i a requerir la intervenció dels TEDAX dels Mossos d'Esquadra, que van retirar el projectil amb totes les garanties. Els especialistes treballen ara per neutralitzar-ne la possible càrrega explosiva sense malmetre la peça, amb l'objectiu de preservar-ne el valor patrimonial.
La directora de l'excavació, Carla Garrido, va explicar que la bomba va aparèixer durant els treballs d'estudi de l'espai situat al voltant dels antics forns terrissaires, una zona artesanal que ja havia estat documentada en campanyes anteriors. L'excavació també ha permès recuperar un important conjunt de materials ceràmics que aporten nova informació sobre la producció terrissaire i l'activitat quotidiana que es desenvolupava en aquest sector de la ciutat medieval.
Més enllà de l'espectacularitat de la troballa, els arqueòlegs consideren que el projectil reforça la hipòtesi que aquest espai va patir un episodi militar violent. La cronologia de la peça apunta a la primera meitat del segle XVII, fet que la vincularia, provisionalment, amb la Guerra dels Segadors o amb algun dels conflictes que van afectar la capital alturgellenca durant aquell període.
La descoberta també dona continuïtat a les conclusions de la campanya del 2023, quan molt a prop del mateix indret es va localitzar un conjunt de monedes, eines i altres objectes que evidenciaven un abandonament sobtat de l'activitat artesanal. Ara, la presència d'un projectil d'artilleria reforça la teoria que aquell sector de la ciutat va quedar afectat directament per un setge o un atac militar.
L'alcalde de la Seu, Joan Barrera, va destacar que el jaciment continua aportant informació de gran valor sobre la història de la ciutat i va anunciar que l'Ajuntament impulsa un projecte de més de 200.000 euros per integrar millor aquest espai al nucli urbà. La proposta preveu substituir els actuals murs opacs per un tancament que permeti veure el jaciment des del carrer, millorar-ne els accessos i protegir-lo amb un futur cobriment.
La campanya arqueològica, impulsada per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i l'Espai Ermengol, ha despertat també l'interès ciutadà, amb més de setanta visitants durant les jornades de portes obertes celebrades aquest mes de juny.
Les conclusions definitives sobre la datació de la bomba i el seu context històric es coneixeran un cop finalitzi l'estudi dels materials recuperats durant aquesta nova intervenció arqueològica.
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