L’Alt Urgell concentra la major part dels ajuts per retirar amiant de cobertes afectades per la pedregada del 2025
L'Agència de Residus atorga prop de 90.800 euros a 19 beneficiaris de les Valls d’Aguilar dins una línia d’ajuts de 330.000 euros per a la retirada de fibrociment
L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha resolt la concessió de subvencions per valor de 330.984 euros destinades a la retirada d’amiant en cobertes malmeses per episodis de pedregada registrats el 2025. A l’Alt Urgell, el municipi de les Valls d’Aguilar concentra la major part dels ajuts de la convocatòria.
En aquest municipi s’han concedit 19 subvencions, totes destinades a particulars, autònoms i comunitats de veïns, amb un import global de quasi 90.800 euros. Les actuacions subvencionades inclouen la retirada, el transport i el tractament de residus de fibrociment en edificacions afectades per la pedregada del 19 d’agost de 2025, segons els informes del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
La línia d’ajuts forma part d’un programa del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica que té com a objectiu finançar la retirada de materials amb amiant en cobertes malmeses per fenòmens meteorològics excepcionals. El procediment de concessió s’ha fet per concurrència no competitiva, seguint l’ordre de presentació de sol·licituds i la documentació requerida.
Els imports atorgats es calculen en funció de la superfície de fibrociment a retirar, amb diferents trams econòmics segons els metres quadrats de la coberta. Les actuacions cobreixen tant intervencions ja executades com treballs pendents, amb l’objectiu de reduir la presència d’aquest material en edificacions afectades.
En el conjunt de la convocatòria, també s’han concedit ajuts a municipis de la Garrotxa i del Ripollès, en aquest cas vinculats a la pedregada de l’1 de juny de 2025. En total, els beneficiaris sumen 34 expedients arreu del territori.
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