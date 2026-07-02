L'aeroport d'Andorra-la Seu impulsa un vertiport pioner per operar drons i aerotaxis elèctrics
Aeroports de Catalunya licita el projecte d'una infraestructura de 555.000 euros que convertirà la instal·lació pirinenca en una de les primeres de l'Estat preparada per a la mobilitat aèria avançada
L'aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell fa un nou pas per consolidar-se com un dels referents de la innovació aeronàutica. Aeroports de Catalunya ha licitat la redacció del projecte i l'execució de les obres d'un vertiport que permetrà operar aeronaus d'enlairament i aterratge vertical elèctric (eVTOL), conegudes popularment com a aerotaxis, així com drons de càrrega.
La nova infraestructura, amb una inversió màxima prevista de 555.000 euros, situarà l'aeroport entre els primers de l'Estat amb capacitat per integrar operativament aquests nous sistemes de mobilitat aèria avançada.
L'anunci s'ha fet durant la reunió de la Taula Estratègica de l'aeroport, en què també s'ha presentat el balanç d'activitat dels primers cinc mesos de l'any. Entre gener i maig, la infraestructura ha registrat 2.798 operacions, un 25,1% més que en el mateix període de l'any passat, mentre que el nombre de passatgers ha arribat als 8.228, amb un increment del 5,9%.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacat que el projecte representa "un pas decisiu per integrar els drons i les aeronaus eVTOL en l'ecosistema aeroportuari", alhora que ha assegurat que l'augment d'operacions i de passatgers "confirma el bon moment de l'aeroport i avala la nostra aposta per continuar impulsant projectes estratègics com el vertiport".
Un node del corredor transfronterer de drons
El futur vertiport formarà part del projecte europeu NIU.LINK, finançat parcialment a través del programa Interreg POCTEFA 2021-2027, que té com a objectiu crear un corredor transfronterer de drons entre Catalunya, França i Andorra.
Les instal·lacions inclouran dues plataformes d'enlairament, una per a aerotaxis i una altra destinada a drons de petita càrrega, així com dos edificis modulars que acolliran oficines i espais de treball. El projecte també contempla la urbanització de l'entorn per garantir el correcte funcionament de les noves instal·lacions.
El programa ja ha completat les primeres proves de vol a la Vall d'Aran amb la participació dels socis tècnics Innov'ATM, Pildo Labs i Cargo Drone Solutions/Pirineos Drone.
Plena ocupació dels hangars
Durant la reunió també s'ha posat de manifest la bona salut de l'activitat aeronàutica privada. Els quinze hangars actualment operatius estan completament ocupats i n'hi ha tres més d'adjudicats, pendents de construcció pels seus futurs usuaris.
Davant aquesta elevada demanda, Aeroports de Catalunya ja ha redactat el projecte d'urbanització d'una nova zona destinada a ampliar el sector d'hangars. El desenvolupament es farà de manera progressiva i en funció de les necessitats del mercat.
Proves per compatibilitzar l'aeroport i el parapent
Un altre dels punts tractats ha estat la coordinació entre l'activitat comercial de l'aeroport i la pràctica del parapent a Organyà. Durant aquest mes de juliol es duran a terme les primeres proves, seguint les directrius de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), amb l'objectiu de garantir una convivència segura entre les dues activitats en un entorn de muntanya.
Nova seu permanent dels GRAE
La Taula Estratègica també ha informat de l'estat de les obres de la futura base estable dels Grups de Rescat i Actuació en Emergències (GRAE) dels Bombers de la Generalitat.
L'aeroport d'Andorra-la Seu és un dels principals punts operatius dels equips de rescat al Pirineu gràcies a la seva ubicació estratègica. La nova base proporcionarà unes instal·lacions permanents per reforçar la seva activitat i consolidarà el paper de l'aeroport com una infraestructura clau tant per a la mobilitat com per als serveis d'emergència al territori.
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