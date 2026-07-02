La Seu d'Urgell, un estiu de formatges
L'Espai Ermengol organitza un nou cicle amb 26 visites guiades al món dels làctics entre el 4 de juliol i el 12 de setembre amb sessions en català i castellà per acostar el patrimoni gastronòmic de la ciutat
La Seu d'Urgell tornarà a reivindicar aquest estiu la seva vinculació amb el món del formatge amb una nova edició del cicle de visites guiades «La Seu d'Urgell, la capital del formatge». La proposta, impulsada per l'Ajuntament a través de Turisme de la Seu i de l'Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, es desenvoluparà del 4 de juliol al 12 de setembre amb un total de 26 sessions.
L'activitat té com a objectiu donar a conèixer la història, la cultura i la tradició gastronòmica que han convertit la capital alturgellenca en un dels referents formatgers del país. Les visites s'adrecen tant als habitants del territori com als turistes que visiten la ciutat durant els mesos d'estiu.
El calendari inclou 14 visites en català i 12 en castellà, totes elles a les cinc de la tarda. Durant el mes de juliol, les sessions es faran els dimarts en castellà i els dissabtes en català, amb l'excepció del dimarts 7 de juliol, quan no hi haurà activitat.
A l'agost, coincidint amb l'augment de visitants, la programació s'ampliarà. Les visites en castellà tindran lloc els dimarts i els divendres, mentre que les de català es faran els dijous i els dissabtes. El dissabte 15 d'agost no s'ha programat cap sessió.
Finalment, entre l'1 i el 12 de setembre, el cicle recuperarà el format de juliol, amb visites els dimarts en castellà i els dissabtes en català, tot i que el dimarts 1 de setembre no n'hi haurà.
La participació té un cost de 4,50 euros per persona i requereix inscripció prèvia a través del web de l'Espai Ermengol.
Amb aquesta iniciativa, la Seu d'Urgell reforça la promoció del seu patrimoni agroalimentari i posa en valor la tradició formatgera com un dels principals elements d'identitat del municipi i un atractiu turístic de primer ordre.
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