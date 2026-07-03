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Lectures a la fresca: la Seu reobre la Bibliopiscina

El servei de la Biblioteca Sant Agustí funcionarà fins al 28 d'agost i oferirà préstec gratuït de material de lectura i jocs de taula cada tarda

El servei de Bibliopiscina de la Seu

El servei de Bibliopiscina de la Seu / AJ SEU

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Miquel Spa

Miquel Spa

La Seu d'Urgell

La Biblioteca Sant Agustí tornarà a traslladar aquest estiu la lectura a la piscina municipal de la Seu d'Urgell amb una nova edició de la Bibliopiscina, una iniciativa que combina el lleure estival amb la promoció dels hàbits lectors.

El servei obre aquest dimecres, 1 de juliol, i es mantindrà en funcionament fins al 28 d'agost. De dilluns a divendres, entre les cinc i les set de la tarda, els banyistes podran disposar d'un ampli fons de llibres, còmics, contes, novel·les, revistes i jocs de taula pensats per a totes les edats.

A més del servei de préstec, la Bibliopiscina inclourà una programació d'activitats familiars relacionades amb la lectura i els jocs de taula, amb propostes que s'aniran renovant cada setmana per dinamitzar les tardes d'estiu.

Per utilitzar el servei de préstec caldrà inscriure's al registre habilitat a la mateixa Bibliopiscina. Les persones usuàries hauran de ser sòcies de la Biblioteca Sant Agustí per poder endur-se els llibres o les revistes a la zona de bany, amb el compromís de retornar-los abans que finalitzi el servei aquell mateix dia.

Entre les primeres activitats programades destaca l'hora del conte i el taller de manualitats en anglès 'Gina Ginger and the Colour Fairy', organitzat per Kids&Us, que tindrà lloc el dilluns 13 de juliol, a les sis de la tarda.

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La Bibliopiscina és una iniciativa impulsada per la Biblioteca Sant Agustí amb l'objectiu d'apropar la lectura als espais de lleure durant els mesos d'estiu i oferir una alternativa cultural a les persones que utilitzen la piscina municipal.

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