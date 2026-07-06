La Seu d'Urgell reforça la neteja viària amb el doble de personal i un nou model organitzat per sectors
El centre històric disposarà, per primera vegada, d'un servei de neteja permanent de matí i tarda tots els dies de l'any
L'Ajuntament de la Seu d'Urgell posarà en marxa de manera immediata un nou model de neteja viària que duplicarà la plantilla d'operaris, renovarà bona part de la maquinària i reorganitzarà el servei en tres sectors diferenciats segons les necessitats de cada zona. La principal novetat serà que el centre històric disposarà, per primera vegada, d'un servei de neteja permanent de matí i tarda durant els 365 dies de l'any, inclosos diumenges i festius.
El nou sistema ha estat presentat aquest dijous per l'alcalde, Joan Barrera, el regidor de Via Pública, Toni Nadal, i el gerent de la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet, Jordi Vilaró. Segons el consistori, la reorganització respon a la voluntat de millorar un dels serveis públics més demandats pels veïns i d'aconseguir una ciutat més neta amb una planificació estable, més recursos humans i nous equips de treball.
Un dels canvis més destacats serà l'increment de la plantilla. El servei passarà d'una desena d'operaris als carrers a comptar amb 20 treballadors, dels quals disset estaran destinats directament a la neteja viària i tres correspondran a llocs de treball d'inserció social gestionats en col·laboració amb Integra Pirineus. A més, s'ha creat una borsa de treball per garantir que el servei mantingui sempre un nombre suficient d'efectius al llarg de l'any.
La reorganització dividirà la ciutat en tres sectors. El centre històric serà la zona amb més intensitat de neteja, amb un operari al matí i un altre a la tarda tots els dies de l'any. L'Eixample, delimitat entre el carrer Llorenç Tomàs i Costa i l'avinguda Pau Claris, disposarà d'un treballador cada dia de l'any, mentre que la resta de barris i nuclis de la ciutat comptaran amb un operari de dilluns a dissabte. Segons els responsables del servei, aquesta nova distribució permetrà establir rutines de treball més eficients i adaptades a les necessitats de cada sector.
El pla també incorpora una important renovació dels mitjans materials. La màquina escombradora actuarà dues vegades per setmana als sectors de l'Eixample i dels barris, i reservarà una tarda setmanal per reforçar la neteja en aquestes zones, una tasca que fins ara es feia manualment. Paral·lelament, s'han adquirit dos carros elèctrics per al centre històric, sis carros manuals i dos patinets elèctrics que facilitaran els desplaçaments dels operaris fins a punts com Castellciutat, l'Horta del Valira, el Poble-sec, Sant Antoni o l'entorn del Parc del Segre.
Entre les inversions també destaca l'adquisició d'una màquina decapadora, una furgoneta hidronetejadora i la renovació dels uniformes i de la imatge de tota la maquinària, que lluirà el lema «Cuidem la Seu, construïm futur». A més, el consistori ja prepara la licitació d'una escombradora elèctrica i d'un camió elèctric destinat a la recollida de mobles abandonats a la via pública.
Durant la presentació, Joan Barrera va destacar que el nou model compleix el compromís del govern municipal de reforçar els serveis públics i va defensar que l'increment de personal i la reorganització del servei han de contribuir a millorar la imatge de la ciutat. Per la seva banda, des de la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet es va remarcar que no es tracta d'un pla puntual, sinó d'un canvi estructural que pretén garantir una neteja constant durant tot l'any.
L'Ajuntament també ha fet una crida a la implicació de la ciutadania perquè el reforç dels recursos vagi acompanyat d'un ús responsable de l'espai públic. El consistori considera que la col·laboració dels veïns serà determinant perquè el nou model es tradueixi en uns carrers més nets i en una millora de la qualitat urbana de la Seu d'Urgell.
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