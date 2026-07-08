Bisbat d'Urgell: dos capellans nous enmig de la sequera
Les diòcesis catalanes registren cada any entre zero i tres ordenacions sacerdotals, en un context marcat per la manca de relleu generacional
La Catedral de Santa Maria d’Urgell ha acollit aquest dimarts 7 de juliol l’ordenació presbiteral de Gilbert Bea i Edinson José Salas, en una cerimònia presidida pel bisbe d’Urgell, Josep-Lluís Serrano. L’acte, coincidint amb la festivitat de Sant Ot, patró de la Seu d’Urgell, ha reunit prop de 350 assistents.
Entre els presents hi ha hagut preveres de diverses parròquies del Bisbat d’Urgell, familiars dels ordenats, representants de comunitats religioses, autoritats civils, membres dels cossos de seguretat i representants de grups parroquials. L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, també ha assistit a la celebració, que s’ha pogut seguir en directe per internet a través del canal de YouTube del Bisbat d’Urgell.
L'ordenació de dos nous preveres al Bisbat d'Urgell s'emmarca en un context de relleu generacional limitat a les diòcesis catalanes. Les dades de la Conferència Episcopal Espanyola indiquen que la majoria de bisbats de Catalunya registren cada any entre zero i tres ordenacions sacerdotals, una xifra que es manté estable des de fa anys i que no compensa les jubilacions i les defuncions del clergat.
Pel que fa a la formació de nous sacerdots, el Seminari Major Interdiocesà de Catalunya compta actualment amb 54 seminaristes, als quals s'afegeixen una vintena més del Seminari de Terrassa, segons dades de la Conferència Episcopal Tarraconense. La memòria de les diòcesis catalanes també assenyala que el 2024 hi havia 1.248 preveres en actiu al conjunt de Catalunya, una xifra que continua disminuint a causa de l'envelliment del col·lectiu.
La cerimònia ha comptat amb l'acompanyament musical de l’organista Jordi Miquel i del cor. També hi han participat el bisbe emèrit Joan-Enric Vives, els vicaris generals Ignasi Navarri i Josep Maria Mauri, el vicari per a l’Acció Pastoral, Antoni Elvira, el rector del Seminari Diocesà d’Urgell, Gabriel Casanovas, i una quarantena de preveres.
Durant la seva intervenció, el bisbe ha donat la benvinguda als dos nous preveres i ha destacat la incorporació de tots dos al presbiteri del Bisbat d’Urgell.
Després de l’homilia s’han celebrat els ritus propis de l’ordenació presbiteral, entre els quals la promesa dels candidats, la imposició de les mans per part del bisbe, la pregària d’ordenació, la imposició dels ornaments litúrgics, la unció de les mans i el lliurament del pa i del vi. L’acte ha finalitzat amb unes paraules dels nous preveres i el cant dels goigs de Sant Ot.
Durant la jornada també s’han donat a conèixer els nomenaments diocesans, que entraran en vigor l’1 de setembre de 2026.
Edinson José Salas ha estat nomenat vicari parroquial de les parròquies de l’Assumpció de Bellvís, Sant Joan Baptista del Poal, Sant Antoni dels Arcs, Santa Margarida de la Ràpita, Sant Joan Baptista de Térmens, Santa Maria de Menàrguens i Sant Miquel de Vallfogona de Balaguer.
Per la seva banda, Gilbert Bea ha estat nomenat vicari parroquial de la parròquia de Sant Feliu de Sort i de les parròquies d’Enviny, Malmercat, Montardit, Rialp, Altron, Caregue, Llessui, Roní, Saurí, Sorre, Surp, Arcalís, Baén, el Pujalt, Estac, Gerri de la Sal, la Bastida de Sort, Llagunes, Montcortès del Pallars, Olp, Peramea, Pujol i Vilamur.
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