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Denuncien el conductor d’un turisme que circulava a 189 km/h per la C-14 a l’Alt Urgell

El conductor circulava al doble de la velocitat permesa, en un tram de carretera on la velocitat màxima és de 90 km/h

Un radar mòbil en un altre punt de Catalunya

Un radar mòbil en un altre punt de Catalunya / Arxiu

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Eduard Font Badia

Manresa

Els Mossos d’Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Alt Pirineu i Aran van denunciar penalment ahir un conductor de 30 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit per circular amb una velocitat penalment punible.

Els fets van succeir ahir, durant un control de velocitat que mossos de trànsit havien muntat a la carretera C-14, dins del terme municipal de Coll de Nargó. Pels volts de les 11 hores del matí, els agents van detectar un turisme que circulava a 189 km/h, en un tram de carretera on la velocitat màxima permesa és de 90 km/h. Per tant, doblava la velocitat màxima permesa.

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El conductor haurà de comparèixer, quan sigui requerit, davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell.

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