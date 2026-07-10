Torna el so del Pirineu: la Trobada amb els Acordionistes renova la direcció i en manté l'essència
La 51a edició del festival, que se celebra del 24 al 27 de juliol, arriba amb Cati Plana com a nova directora artística rellevant l'històric Artur Blasco
ACN
La Trobada amb els Acordionistes del Pirineu enceta una nova etapa sense renunciar a l'essència que l'ha convertit en una referència internacional de la música d'arrel. La 51a edició del festival, que se celebrarà del 24 al 27 de juliol, reunirà músics procedents de 13 països en una programació repartida entre Arsèguel, la Seu d’Urgell i Castellbò, amb el relleu de Cati Plana al capdavant de la direcció artística després de mig segle sota la batuta d'Artur Blasco.
La presentació del certamen s'ha fet a l'Aula Magna de l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI), amb la participació de la vicepresidenta de l'ens, Estefania Rufach; la nova directora artística, Cati Plana, i el fundador del festival, Artur Blasco, que continuarà vinculat al projecte com a president de l'entitat organitzadora.
Rufach ha subratllat que el festival forma part del patrimoni cultural de les terres de Lleida i que, gràcies a la participació d'acordionistes arribats d'arreu del món, contribueix a situar el territori en el mapa internacional. També ha destacat que aquesta edició simbolitza l'inici d'una nova etapa marcada pel traspàs de responsabilitats entre Blasco i Plana.
Per la seva banda, Blasco ha assegurat que aquesta ha estat "la roda de premsa més feliç" dels cinquanta anys que ha liderat la Trobada. L'impulsor del certamen ha agraït el suport rebut per l'IEI al llarg de la trajectòria del festival i ha expressat la satisfacció de deixar el projecte en mans de Cati Plana, a qui considera la persona idònia per garantir-ne la continuïtat.
La nova directora artística ha explicat que la programació manté l'aposta per combinar grans noms internacionals amb la música tradicional catalana i pirinenca. Els dos concerts centrals, previstos per a les nits de divendres i dissabte a Arsèguel, concentraran bona part dels artistes convidats, amb una destacada presència de formacions històriques i intèrprets de llarga trajectòria.
L'activitat començarà el divendres 24 de juliol a la Seu d'Urgell amb el concert inaugural a l'Hotel Avenida, on coincidiran les sonoritats de Sibèria, la regió italiana de Le Marche i el duet Llera. Al vespre, la Sala de Festes Guiu reunirà artistes d'Escòcia, Bulgària, el Quebec, Bèlgica i Catalunya en una mostra de la diversitat musical que caracteritza el festival.
El dissabte, Arsèguel es convertirà en l'epicentre de la Trobada amb actuacions durant tot el dia al parc del poble i el gran concert nocturn a l'envelat, que aplegarà músics de Suïssa, Colòmbia, Irlanda, Euskadi, Portugal, Finlàndia, el Quebec, Itàlia i Catalunya.
La jornada de diumenge continuarà amb concerts al parc d'Arsèguel i culminarà amb el concert-ball de l'Orquestra de les Colònies per a Joves Intèrprets Folk, una producció de l'Escola Folk del Pirineu dedicada enguany a Jaume Arnella. La cloenda del dia tindrà lloc a la plaça dels Homs de la Seu d'Urgell amb una gran mostra d'acordionistes internacionals i catalans.
El festival abaixarà el teló dilluns 27 de juliol a la Col·legiata de Santa Maria de Castellbò amb una proposta que combinarà acordió, poesia i música tradicional abans del concert final, que posarà el punt final a quatre dies dedicats a convertir el Pirineu en capital internacional de l'acordió.
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