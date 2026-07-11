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Ensurt a Oliana amb una màquina segadora que s'estava incendiant

El tractorista va ser atès perquè havia inhalat fum i estava marejat, però les conseqüències no van anar a més

Vuit dotacions es van desplaçar fins al lloc dels fets, a la zona de la granja Prat, i n'hi van actuar cinc

Lateral d'un vehicle dels Bombers de la Generalitat

Lateral d'un vehicle dels Bombers de la Generalitat / Bombers de la Generalitat

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Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

Vuit dotacions dels bombers es van desplaçar fins a Oliana, a l'Alt Urgell, aquest divendres al vespre, després de rebre l'avís que sortia fum i flama d'una màquina segadora a la zona de la granja Prat.

Van actuar cinc de les vuit dotacions que, quan van arribar al lloc dels fets, van trobar que de la màquina en sortia un fum blanc perquè el pagès havia disparat diversos extintors. La van revisar i van apagar les restes de palla, d'engranatges i de plàstic que encara hi cremaven, i van fer una primera assistència sanitària al tractorista, que havia empassat fum i estava marejat. Per precaució, es va activar el Servei d'Emergències Mèdiques.

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Un cop resolt l'incendi i estabilitzat el conductor, una dotació va acompanyar la segadora fins a la granja per prevenir un nou ensurt.

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