Ensurt a Oliana amb una màquina segadora que s'estava incendiant
El tractorista va ser atès perquè havia inhalat fum i estava marejat, però les conseqüències no van anar a més
Vuit dotacions es van desplaçar fins al lloc dels fets, a la zona de la granja Prat, i n'hi van actuar cinc
Vuit dotacions dels bombers es van desplaçar fins a Oliana, a l'Alt Urgell, aquest divendres al vespre, després de rebre l'avís que sortia fum i flama d'una màquina segadora a la zona de la granja Prat.
Van actuar cinc de les vuit dotacions que, quan van arribar al lloc dels fets, van trobar que de la màquina en sortia un fum blanc perquè el pagès havia disparat diversos extintors. La van revisar i van apagar les restes de palla, d'engranatges i de plàstic que encara hi cremaven, i van fer una primera assistència sanitària al tractorista, que havia empassat fum i estava marejat. Per precaució, es va activar el Servei d'Emergències Mèdiques.
Un cop resolt l'incendi i estabilitzat el conductor, una dotació va acompanyar la segadora fins a la granja per prevenir un nou ensurt.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'escapada ideal de Catalunya per dormir fresquet: aquí, el termòmetre cau per sota dels 20 graus a l'estiu
- Jo mai dono el DNI': L'expert Bruno Pèrez Juncà explica com donar les teves dades de forma segura
- La sentència per l'atropellament d'un menor a Avià indigna la família, que ja ha anunciat que la recorreran
- «De petita, no teníem nevera ni aire condicionat. Hi estic acostumada»
- La Policia Nacional alerta: tingues sempre apagat aquest botó del mòbil
- L'empresa cremada a Artés demana a la Generalitat que l'ajudi a buscar una altra ubicació per poder continuar
- De la calor se’n fa un gra massa. Abans sí que en passàvem treballant a ma
- Mor als 76 anys Ramon Lliró Morell, pilar històric de l'empresa Maquinària Lliró de Manresa