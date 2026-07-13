Les plaques fotovoltaiques de la comunitat energètica d'Estamariu i Bescaran ja cobreixen més d'una cinquena part del consum dels socis
La instal·lació que lidera la Fundació Planes Corts ha generat més de 34.000 kWh en un any i prepara la incorporació de l'energia procedent de la futura planta de biogàs
La Comunitat Energètica de l'Alt Urgell - la Vall del Port Negre presidida per la Fundació Planes Corts consolida el seu model d'autoconsum compartit. Les plaques fotovoltaiques instal·lades a Estamariu i Bescaran han cobert durant el darrer any el 21,3% del consum elèctric dels seus 28 socis, una xifra que els impulsors del projecte consideren positiva i que confirma el potencial de la iniciativa.
Entre els mesos d'abril del 2025 i del 2026, les instal·lacions solars han produït un total de 34.165 kWh d'energia. D'aquesta producció, gairebé el 60% —20.430 kWh— s'ha destinat directament a l'autoconsum dels integrants de la comunitat energètica, mentre que els 13.735 kWh restants s'han injectat a la xarxa elèctrica com a excedent.
Els panells estan distribuïts en tres cobertes situades a l'Espai Joan Planes, al restaurant La Canal i en un edifici de la finca Els Olivers. Segons la comunitat energètica, presidida per la Fundació Planes Corts, els resultats evidencien que la infraestructura "està generant valor" i permeten avançar cap a una gestió més eficient de l'energia renovable produïda al territori.
Els responsables del projecte recorden, però, que el rendiment del sistema depèn de factors com les condicions meteorològiques i, sobretot, dels hàbits de consum dels usuaris. Per aquest motiu, recomanen concentrar l'ús dels electrodomèstics amb més demanda elèctrica —com rentadores, rentaplats o assecadores— entre les onze del matí i les cinc de la tarda, coincidint amb les hores de màxima producció solar. També aconsellen reduir els consums intensius durant la nit, especialment els vinculats a la calefacció o a la càrrega de vehicles elèctrics.
Una comunitat amb particulars, empreses i equipaments
La comunitat energètica dona servei actualment a 28 socis, la majoria particulars dels nuclis d'Estamariu i Bescaran, tot i que també hi participen institucions, empreses i establiments d'hostaleria. En conjunt, els membres disposen de 37 punts de connexió a la xarxa elèctrica.
El projecte encara té marge de creixement. A les instal·lacions fotovoltaiques s'hi afegirà pròximament la planta de biogàs ubicada a Estamariu, que ja es troba operativa. La previsió és iniciar ben aviat el repartiment de l'energia generada per aquesta infraestructura, ampliant així la capacitat de producció renovable de la comunitat i reduint encara més la dependència de fonts externes.
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