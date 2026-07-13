La Seu d'Urgell incorpora 20 nous agents de Policia Nacional
Faran tasques de control fronterer i d'expedició de documentació
La comissaria de la Policia Nacional de la Seu d'Urgell incorporarà 20 nous agents. Formen part del col·lectiu de 54 que aquest dilluns han estat rebuts pel subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, juntament amb la Comissària Cap provincial de la Policia Nacional, Maria Pilar Callejero, i la Inspectora en Cap, Eva Freixa. Segons les dades facilitades per la Policia Nacional, del total de 54 nous agents 23 s’incorporen a la Comissaria de Lleida, 20 a la de la Seu i 11 a la Comissaria de Les.
El subdelegat José Crespín ha saludat els agents, els ha donat la benvinguda, els ha desitjat molts encerts en aquesta nova etapa professional i els ha adreçat unes breus paraules en què ha remarcat que "la tasca policial va molt més enllà de garantir la seguretat. També significa escoltar, orientar, acompanyar i ser-hi presents quan una persona necessita ajuda".
En aquest sentit, el subdelegat ha destacat que "la proximitat, la vocació de servei i el tracte humà són essencials per generar confiança entre la ciutadania i les seves institucions" i ha expressat el seu convenciment que "a Lleida, a la Seu d'Urgell i a Les hi trobareu un bon lloc per desenvolupar la vostra carrera professional i per continuar creixent també com a persones”.
Els nous agents de la Policia Nacional assumiran diverses funcions en Brigades com les d’Expedició de Documentació (DNI, passaport i NIE) i de Protecció i Seguretat en el cas de la Comissaria de Lleida, així com en tasques de control fronterer en el cas de les Comissaries de la Seu i de Les.
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