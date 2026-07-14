La Seu d'Urgell acull 55 infants d'Ucraïna perquè hi passin uns dies de vacances
La iniciativa impulsada per la Fundació del Convent de Santa Clara i el Bisbat d'Urgell, ofereix activitats de lleure, convivència i recuperació emocional
El Seminari Diocesà d'Urgell ha donat aquest dilluns la benvinguda als 55 infants i adolescents ucraïnesos que participen en una nova edició del programa **Vacances amb pau: d'Ucraïna a la Seu d'Urgell, una iniciativa solidària que permet als menors allunyar-se durant una setmana de la realitat de la guerra que viu el seu país.
Els participants, d'entre 6 i 16 anys, han arribat acompanyats d'adults procedents d'una de les zones afectades pel conflicte bèl·lic i durant els pròxims dies prendran part en un ampli programa d'activitats lúdiques, culturals i de descoberta del territori, pensat perquè puguin gaudir d'un entorn segur, de convivència i de recuperació emocional.
L'acte de recepció, celebrat a l'església de la Immaculada del Seminari, ha estat presidit pel bisbe d'Urgell, Josep-Lluís Serrano, i ha comptat amb la participació de la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, sor Lucía Caram, i de l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera. També hi han assistit representants institucionals, eclesiàstics i diplomàtics, entre els quals l'ambaixador d'Espanya davant Andorra, Carles Pérez-Desoy; la cònsol general d'Ucraïna a Barcelona, Olena Trónina, i responsables de la Policia Nacional.
Durant la cerimònia també ha intervingut el sacerdot ucraïnès Taras Kogut, que acompanya diverses comunitats del país establertes a Guissona i altres municipis, i que ha dirigit una pregària pels infants i les seves famílies. El mossèn ha convidat els assistents a participar en la missa de cloenda del programa, prevista per al dissabte 18 de juliol a la Catedral de Santa Maria d'Urgell, amb la participació de la comunitat ucraïnesa de Guissona i la seva coral.
Després de la recepció institucional, els joves han participat en una primera activitat d'acollida organitzada per la Policia Nacional. El programa continuarà amb visites a la Seu d'Urgell, excursions al Principat d'Andorra, on coneixeran el Santuari de Meritxell, i altres activitats destinades a afavorir el lleure, la convivència i el coneixement del territori.
La iniciativa Vacances amb pau està impulsada per la Fundació del Convent de Santa Clara amb el suport del Bisbat d'Urgell i la col·laboració de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i diverses entitats socials. El projecte té com a objectiu oferir als infants uns dies de normalitat, descans i esperança, alhora que promou els valors de la solidaritat, la pau i el compromís col·lectiu amb les persones que pateixen les conseqüències de la guerra.
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