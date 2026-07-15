L'Alt Urgell acull deu cavalls de la Fundació Miranda per reforçar la prevenció d'incendis
El trasllat del grup més nombrós de pottoka a Aristot obre una nova etapa de l'entitat al Pirineu després d'onze anys de gestió pastoral al Garraf
L'Alt Urgell s'ha convertit en el nou destí del grup més nombrós de cavalls de la Fundació Miranda, que ha traslladat deu exemplars de raça pottoka a una finca del municipi d'Aristot per continuar la seva tasca de manteniment del paisatge i prevenció d'incendis forestals. El moviment coincideix amb el tancament de l'etapa de l'entitat al Parc del Garraf, on durant els últims onze anys ha impulsat un projecte pioner de pastura extensiva amb grans herbívors.
Els animals pasturaran a la finca del ramader i gestor del territori Agustí Porta, col·laborador de la fundació. Segons l'entitat, aquest trasllat representa l'inici d'una nova fase al Pirineu i amplia la seva implantació a banda i banda del massís del Cadí, en un moment en què la prevenció dels grans incendis pren una importància creixent.
La Fundació Miranda atribueix el canvi a la necessitat de trobar espais amb més disponibilitat d'aigua, millors pastures i unes condicions que garanteixin tant el benestar dels animals com la seva funció ecològica. Defensen que els cavalls contribueixen de manera natural a reduir el combustible vegetal, mantenir el sotabosc i crear paisatges més resistents davant del foc.
Un segon grup, format per les pottoka que l'entitat va rescatar fa onze anys d'un zoo tancat d'Andalusia, s'ha traslladat a la Reserva de 9 Pins, a Tiana, on també participaran en la gestió forestal.
La vinculació de la Fundació Miranda amb el Pirineu ve de lluny. L'any 2014 els cavalls van arribar al Garraf després d'una transhumància a peu i a cavall pel recuperat Camí Ramader de Marina, un itinerari històric que uneix el Pirineu amb el litoral i que té un dels seus punts d'inici a Llívia, a la Cerdanya. Aquella travessa simbolitzava la recuperació dels antics camins ramaders i la voluntat de reivindicar la ramaderia extensiva com a eina de conservació del territori.
Durant la seva estada al Garraf, la fundació ha desenvolupat projectes de recerca amb universitats, programes d'educació ambiental i iniciatives socials, a més de consolidar una xarxa de voluntariat. Tot i acomiadar-se d'aquest espai, els responsables de l'entitat asseguren que no es tracta d'un punt final, sinó d'una etapa de reflexió per replantejar el futur del projecte.
Coincidint amb una nova temporada d'alt risc d'incendis a Catalunya, la Fundació Miranda aprofita el trasllat per reclamar a les administracions més suport a l'herbivoria extensiva. L'entitat defensa que els grans herbívors són una eina eficaç per reduir el risc de focs forestals, però lamenta que la burocràcia i la manca d'ajuts dificultin l'expansió d'un model que considera beneficiós tant per a la biodiversitat com per a la protecció dels boscos, tal com ha exlicat en nom de la fundació, Rosa Galindo.
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