El conseller Espadaler visita les obres del futur Centre de Salut Mental Sant Lluís de la Seu d’Urgell
La inversió prevista supera els 13 milions d’euros, finançats pel Bisbat d’Urgell, i comptarà amb 97 places i una llar residencial amb 15
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha visitat aquest matí les obres del futur Centre de Salut Mental Sant Lluís, que s’està construint en una part de l’edifici del Seminari Diocesà d’Urgell promogut pel Bisbat d’Urgell. Durant la visita l’han acompanyat el bisbe d’Urgell, Monsenyor Josep-Lluís Serrano, i l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera. La visita ha permès conèixer l’estat d’avançament d’un projecte que aspira a convertir-se en un equipament de referència per a l’atenció en salut mental al Pirineu i a les comarques de muntanya, amb l’inici de l’activitat previst per a l’any 2027.
El nou recurs comptarà amb 97 places, 59 de les quals entraran en funcionament inicialment. També incorporarà una llar residencial de 15 places, concertades amb el Departament de Drets Socials, per a persones amb problemes estabilitzats de salut mental que no disposen d’un suport familiar adequat. El Centre Sant Lluís donarà cobertura a la població de l’Alt Urgell, la Cerdanya, la Vall d’Aran, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça, el Ripollès, la Noguera, la Segarra i el Principat d’Andorra, i evitarà molts dels desplaçaments que actualment han de fer els pacients per rebre atenció especialitzada fora del Pirineu.
El conseller Espadaler ha volgut agrair la iniciativa del Bisbat d’Urgell en la construcció del nou equipament i ha remarcat que el Bisbat "es compromet amb les persones i amb el territori". En aquest sentit, ha valorat molt positivament el projecte i ha destacat que "la salut mental és una qüestió present al Pirineu, com arreu del país, i aquest centre donarà una resposta de qualitat i de proximitat. Això ens sembla molt important". El titular de Justícia i Qualitat Democràtica també ha ressaltat l’impacte territorial de la iniciativa, assegurant que representa "una aposta pel territori", ja que contribueix a vertebrar el Pirineu amb equipaments de qualitat. Així mateix, ha subratllat que el centre no només atendrà les persones "d'una manera digna, posant-les al centre", sinó que també "generarà ocupació i llocs de treball".
Espadaler ha assenyalat que el futur equipament serà un espai destinat a la recerca i a la captació de talent professional. En aquest sentit, ha afirmat que serà "un centre en què es podrà fer recerca en aquest àmbit i, per tant, serà atractiu per als professionals, a més de convertir-se en un filó d'ocupació per a persones formades". El conseller Espadaler ha explicat que la implicació del Govern es concretarà a través dels departaments de Salut i de Drets Socials, i ha aprofitat la visita per fer valdre la col·laboració institucional amb el Bisbat d’Urgell. En aquest sentit, ha recordat els treballs conjunts en matèria d’habitatge social i en altres àmbits, com ara la cultura. "Des de la cultura, des de la salut o des de les necessitats socials vinculades a l'habitatge, són àmbits en què l'Església catalana i els bisbats catalans es comprometen amb el territori, amb el país i amb les persones, i això ho hem de valorar i agrair", ha manifestat.
Espadaler també ha destacat la dimensió transfronterera del projecte i la seva vinculació amb Andorra. "Aquest centre acollirà persones d'Andorra" i “és un exemple de la col·laboració entre Catalunya i el Principat”, ha assenyalat. En aquest marc, ha recordat que el Bisbat d’Urgell "ultrapassa els límits de les fronteres estatals" i dona servei al conjunt del seu territori d’influència.
Un model assistencial centrat en la persona
El nou centre disposarà de 5.800 metres quadrats de superfície construïda destinats a rehabilitació i de 4.900 metres quadrats d’espais exteriors terapèutics, i atendrà persones adultes, joves, adolescents i infants. El model assistencial es basa en la proximitat, la inclusió i l’arrelament comunitari, amb l’objectiu d’evitar el desarrelament dels pacients i afavorir-ne la recuperació.
El futur Centre de Salut Mental Sant Lluís oferirà hospitalització polivalent d’adults, hospitalització infantil i juvenil, una llar residencial oberta i l’espai multidisciplinari Àgora, una unitat funcional de rehabilitació ambulatòria concebuda com un espai obert i accessible. Les plantes superiors es destinaran a l’hospitalització de persones adultes, mentre que la primera planta es dedicarà a l’atenció infantojuvenil.
Una inversió de més de 13 milions d’euros
La reforma de l’ala esquerra del Seminari farà possible la creació d’un centre especialitzat que gestionarà la Fundació Hospitalàries Sant Boi i que prestarà servei concertat tant amb el sistema de salut de la Generalitat de Catalunya com amb el del Ministeri de Salut d’Andorra. La inversió prevista supera els 13 milions d’euros, finançats pel Bisbat d’Urgell, en una iniciativa que combina l’atenció sanitària i social amb el desenvolupament territorial.
A la visita també hi han assistit el vicari general de la Diòcesi d’Urgell, Mn. Josep M. Mauri; el secretari general del Bisbat d’Urgell, Mn. David Codina; el director gerent de la Fundació Hospitalàries Sant Boi, Dr. Joan Orrit; el director general d’Afers Religiosos, Ramon Bassas; la directora general de Planificació en Salut, Aina Plaza; la directora dels Serveis Territorials de Justícia i Qualitat Democràtica a l’Alt Pirineu i Aran, Gemma Castells, i la directora dels Serveis Territorials de Drets Socials i Inclusió a l’Alt Pirineu i Aran, Eva Jordà
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