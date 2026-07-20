Un motorista ferit greu en topar contra un mur a la C-14, a Ribera d'Urgellet
L'home, de nacionalitat andorrana, va ser traslladat a l'hospital de La Seu d'Urgell
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Manresa
Un motorista va resultar ferit greu en un accident a la C-14 en el seu pas per Ribera d'Urgellet ahir diumenge. El sinistre va tenir lloc a les 20.40 hores, al quilòmetre 170 de la carretera on l'home, de nacionalitat andorrana, va col·lidir contra un mur.
Al lloc dels fets s'hi van desplaçar una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que el van traslladar a l'hospital de La Seu d'Urgell en estat greu.
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