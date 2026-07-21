Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
CollbaixSeleccióVegetaliaAliança CatalanaMor Maurici RosellCubarsí
instagramlinkedin

Un accident a la C-14 deixa un vehicle bolcat a Fígols i Alinyà

L'únic ocupant del vehicle va poder sortir pel seu propi peu

Imatge del 112 al lateral d'un vehicle de Bombers.

Imatge del 112 al lateral d'un vehicle de Bombers. / Albert Segura

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Un cotxe va sortir de la via mentre circulava per la C-14 i va quedar bolcat, aquest dilluns a la nit dins el terme municipal de Fígols i Alinyà. El sinistre va tenir lloc a les 22.14 hores, concretament al quilòmetre 166 de la carretera, on els Bombers de la Generalitat van desplaçar quatre dotacions.

En arribar, agents de la policia li realitzaven a l'únic ocupant del vehicle, un control d'alcoholèmia, del qual es desconeix el seu resultat. La persona va poder sortir per si mateix i no va requerir assistència mèdica. La tasca del cos d'emergències va consistir únicament a desbolcar el turisme.

TEMES

Afegeix-nos a Google
  1. Rosalía entra a l'examen per obtenir la nacionalitat espanyola: 'Una de les cantants més famoses...
  2. La beguda que hidrata més que l'aigua i que has de prendre a l'estiu per a calmar la set
  3. Un vídeo gravat pels ADF en un foc al Bages es converteix en un fenomen viral internacional
  4. Una bengala provoca un incendi en un balcó de Manresa durant la celebració del Mundial de futbol d'Espanya
  5. El Barri Antic de Manresa plora la pèrdua del botiguer i músic Maurici Rosell
  6. Xavier Roig, enginyer, directiu i consultor: «El turisme no és un dret social, és viatjar amb migrants explotats»
  7. L'eufòria per la victòria de la Roja col·lapsa el centre de Manresa
  8. Una família catalana publica cada any una esquela per recordar la mort del seu fill en un accident: 'Després de quatre anys, l'Audiència de Girona creu que cal investigar què va passar

Un accident a la C-14 deixa un vehicle bolcat a Fígols i Alinyà

Un accident a la C-14 deixa un vehicle bolcat a Fígols i Alinyà

Puig-reig torna a celebrar Santa Marta amb una vetllada de comerç, gastronomia i música

Puig-reig torna a celebrar Santa Marta amb una vetllada de comerç, gastronomia i música

Crema una instal·lació de plaques fotovoltaiques a Cabrera d'Anoia

Crema una instal·lació de plaques fotovoltaiques a Cabrera d'Anoia

Dia Mundial del Gos: sense dades fiables sobre abandonaments per municipis

Dia Mundial del Gos: sense dades fiables sobre abandonaments per municipis

Els EUA pausa la fusió entre Paramount i Warner Bros. Discovery

Els EUA pausa la fusió entre Paramount i Warner Bros. Discovery

CaixaBank Tech nomena una alta responsable de ciberseguretat

CaixaBank Tech nomena una alta responsable de ciberseguretat

La regulació de zones tensionades bloqueja l'alliberament de 25.000 pisos de protecció oficial a Catalunya

La regulació de zones tensionades bloqueja l'alliberament de 25.000 pisos de protecció oficial a Catalunya

Del Superestrella d'Aitana al petó de Pedri a la calba de De la Fuente: els moments clau de la celebració de la selecció a Madrid

Del Superestrella d'Aitana al petó de Pedri a la calba de De la Fuente: els moments clau de la celebració de la selecció a Madrid
Tracking Pixel Contents