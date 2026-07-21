Un accident a la C-14 deixa un vehicle bolcat a Fígols i Alinyà
L'únic ocupant del vehicle va poder sortir pel seu propi peu
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Manresa
Un cotxe va sortir de la via mentre circulava per la C-14 i va quedar bolcat, aquest dilluns a la nit dins el terme municipal de Fígols i Alinyà. El sinistre va tenir lloc a les 22.14 hores, concretament al quilòmetre 166 de la carretera, on els Bombers de la Generalitat van desplaçar quatre dotacions.
En arribar, agents de la policia li realitzaven a l'únic ocupant del vehicle, un control d'alcoholèmia, del qual es desconeix el seu resultat. La persona va poder sortir per si mateix i no va requerir assistència mèdica. La tasca del cos d'emergències va consistir únicament a desbolcar el turisme.
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