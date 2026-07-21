Els Bombers de la Seu d'Urgell deixen de fer hores extra voluntàries
S'afegeixen a la mobilització impulsada pel col·lectiu Bombers de la Generalitat, segons ha informat la secció sindical de la CGT
Els bombers del Parc de la Seu d'Urgell han decidit sumar-se a tots els parcs de Bombers funcionaris de la Regió d’Emergències de Lleida (Balaguer, Cervera, Lleida, Mollerussa i Tàrrega) i Pirineu (Pont de Suert, la Seu d’Urgell, Sort i Tremp), i deixar de fer hores extra voluntàries. S'afegeixen així a la mobilització impulsada pel col·lectiu Bombers de la Generalitat, segons ha informat la secció sindical de la CGT. El mateix sindicat apunta que la protesta ja compta amb el suport de gairebé tots els parcs i especialitats operatives de Catalunya.
La principal mesura adoptada consisteix a deixar de fer hores extra voluntàries, una decisió amb què els professionals volen denunciar la manca de solucions estructurals per part del Departament d’Interior i reclamar canvis que permetin garantir el futur del servei públic. Segons denuncia la CGT, amb aquesta forma de pressió, els bombers sostenen que durant anys el funcionament habitual del cos ha depès, en bona part del compromís personal de la plantilla. Segons expliquen, molts efectius han acceptat de forma voluntària fer un elevat nombre d’hores extraordinàries per cobrir la manca de personal i assegurar la resposta davant les emergències.
Entra d’altres demandes, reclamen la necessitat d’aplicar la normativa de prevenció de riscos laborals de forma total dins la feina, i també que es garanteixi la gestió de tòxics i contaminants després dels serveis als quals es troba exposat el personal. La mobilització preveu la no realització dels anomenats serveis M0 i M1 i que, a més deixin de fer hores extraordinàries voluntàries mentre no hi hagi un acord amb l’Administració.
Aquestes mesures de pressió, vigents des de l’inici de juliol, han deixat mancances greus a la regió. Parcs com el de Balaguer, Cervera, Mollerussa i Tremp, han hagut de tancar alguns dies per falta d’efectius, deixant descobertes les respectives comarques. Altres, han treballat per sota els mínims operatius per garantir una correcta cobertura, com Lleida, Sort, Pont de Suert o la Seu d’Urgell. Les mesures s’han ratificat en unes votacions de tot el col·lectiu que van començar el 18 de juliol i s’allargaran fins al dia 25.
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