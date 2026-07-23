La delinqüència baixa un 10% a la Seu d'Urgell i els robatoris amb força cauen un 38%
La Junta Local de Seguretat constata una millora generalitzada dels indicadors, tot i que els accidents de trànsit al nucli urbà s'han disparat i preocupen l'Ajuntament
La Junta Local de Seguretat de la Seu d'Urgell es va reunir ahir dimecres per analitzar l'evolució de la criminalitat al municipi durant el període interanual comprès entre el juliol de 2025 i el juny de 2026. Les dades presentades pel Cos de Mossos d'Esquadra confirmen una reducció significativa dels fets delictius: les infraccions penals conegudes han passat de 459 a 413, un descens del 10%, mentre que la taxa de resolució de casos ha millorat fins al 70,5%, gairebé dos punts més que en el període anterior.
L'indicador que més destaca és la caiguda del 38% en els robatoris amb força, la xifra més positiva de tot l'informe. Aquesta reducció es concentra sobretot en els robatoris a domicilis i a l'interior de vehicles, dues tipologies que tenen un fort impacte en la percepció de seguretat dels veïns. A més, la resolució d'aquests casos ha estat especialment alta: de la desena de robatoris amb força registrats, vuit han acabat amb detencions, algunes de les quals amb ingrés a presó. L'informe també assenyala que els robatoris amb violència o intimidació han passat de 5 a 10 casos. Tot i que el volum absolut és reduït, el consistori mantindrà una vigilància específica sobre aquest fenomen en coordinació amb els Mossos d'Esquadra; set dels deu casos ja s'han resolt amb detencions.
Els delictes contra la llibertat sexual també han baixat, un 19%, i les detencions policials s'han reduït un 10,2%, en línia amb la menor activitat delictiva. Per contra, les infraccions administratives han crescut un 4,3%, un augment que els Mossos d'Esquadra atribueixen a la intensificació del control preventiu i no pas a un empitjorament de la situació.
L'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, ha destacat que els resultats són fruit d'una feina sostinguda en el temps. Segons ha explicat, els resultats no responen a la casualitat, sinó a la coordinació constant entre la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra, així com a l'aposta del govern municipal per la seguretat i la convivència.
En la mateixa línia s'ha pronunciat el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, que ha subratllat que les dades reflecteixen una ciutat segura gràcies a la coordinació entre els diferents cossos de seguretat, tant en el treball tècnic com en les operacions conjuntes al carrer. Crespín ha avançat que la Seu d'Urgell reforçarà les seves plantilles amb l'arribada de vint nous policies nacionals destinats directament al municipi.
El repte pendent: la seguretat viària
Malgrat el balanç positiu en matèria de delinqüència, l'Ajuntament ha volgut ser transparent sobre l'àmbit que preocupa més els serveis tècnics: la seguretat viària. Els accidents de trànsit al nucli urbà han pujat fins a 48, vint més que l'any anterior, amb un balanç de 31 víctimes —25 ferides lleus i 6 de greus— i 7 atropellaments. El mateix informe policial qualifica aquesta evolució d'empitjorament greu.
El govern municipal ha assumit aquesta dada com a prioritat absoluta d'actuació i espera l'aprovació imminent del nou Pla de Seguretat Viària de la Seu d'Urgell, elaborat pel Servei Català de Trànsit, que ha d'establir les mesures correctores necessàries.
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