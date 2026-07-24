Tots a Tost: el dia que un despoblat torna a ser poble
Una trobada recupera la memòria del nucli de Ribera d’Urgellet amb una conferència sobre el baldaquí romànic de Sant Martí i un concert
El despoblat de Tost, a Ribera d’Urgellet, torna a recuperar per unes hores l’activitat i la vida comunitària amb una nova edició de la trobada «Tots a Tost». La iniciativa, el dimecres dia 29 de juliol, arriba enguany a la cinquena edició amb una proposta centrada en la història i el patrimoni del nucli, que va quedar completament deshabitat durant la dècada dels seixanta del segle passat.
La jornada posa el focus en un dels elements més destacats de l’església romànica de Sant Martí de Tost: el seu baldaquí, una peça de fusta policromada que formava part de l’altar del temple durant el segle XIII i que actualment es conserva dividida entre el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i el Museu Episcopal de Vic (MEV).
La guia i tècnica cultural Pilar Alaez serà l’encarregada d’explicar la història d’aquesta peça i el seu vincle amb l’església i el territori. La xerrada permetrà aprofundir en el passat del temple i en el valor del patrimoni que es conserva vinculat a aquest antic nucli de muntanya.
La trobada continuarà amb una estona lliure per sopar i amb la possibilitat de recórrer l’entorn de l’església i arribar fins a l’espai on antigament hi havia la plaça Major de Tost. L’organització habilitarà un servei de begudes, mentre que els assistents hauran de portar el seu propi sopar.
La vetllada acabarà amb l’actuació musical de la Nova Companyia Instrumental, que posarà el punt final a una jornada que combina la recuperació de la memòria del poble amb la divulgació del seu patrimoni i una proposta cultural oberta a veïns i visitants.
«Tots a Tost» és una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet, amb el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida i la col·laboració dels veïns de la vall de Tost. La trobada vol contribuir a mantenir viu el record d’un poble que, tot i haver quedat deshabitat fa més de mig segle, continua formant part de la memòria i del patrimoni de la comarca.
- Rescatada una gossa que no podia caminar després d’haver ingerit cànnabis per error: «Va ser una experiència aterridora»
- Així serà el vespreig d'alta muntanya que se celebrarà aquest cap de setmana a la Catalunya central
- Una dona declara als Mossos que va preparar una ruta per a Jonathan Andic per encàrrec de la seva terapeuta
- Jordi Gracia, horticultor: «Aquest any la calor és criminal»
- Rosalía entra a l'examen per obtenir la nacionalitat espanyola: 'Una de les cantants més famoses...
- Multat amb 500 euros i sis punts menys per conducció temerària a Berga
- Com ens estan canviant les calorades?
- Els Mossos denuncien un jove de 19 anys per causar l'incendi de Pinell de Solsonès de primers de juliol