Integra Pirineus: prevenció d'incèndis i inclusió social
L'entitat del tercer sector activa un projecte que permetrà reduir la densitat de pins i la continuïtat del combustible vegetal i recuperar antics espais de pastura a l'Alt Urgell
Integra Pirineus iniciarà pròximament una actuació de gestió forestal sostenible a la zona de la Coma de Mur, al terme municipal de Coll de Nargó, amb l'objectiu de reduir el risc d'incendis forestals i reforçar la capacitat de resiliència del bosc. Els treballs es desenvoluparan als paratges del barranc de l'Obaga Negra i els Prats, en terrenys de titularitat pública de l'Ajuntament de Coll de Nargó i inclosos dins la Xarxa Natura 2000.
L'actuació afectarà una superfície de 6,2 hectàrees en un espai forestal dominat per pinedes de pi roig amb una elevada densitat d'arbres, d'entre 800 i 1.200 peus per hectàrea, i amb una important presència de sotabosc, principalment de ginebre i boix. Aquesta configuració genera una acumulació de combustible vegetal que incrementa la vulnerabilitat davant d'un possible incendi i, alhora, condiciona la capacitat d'intervenció en una zona considerada estratègica per limitar l'avanç del foc.
Els treballs començaran amb el desbrossament del matoll mitjançant motodesbrossadores manuals. Posteriorment, es faran aclarides selectives amb motoserra per reduir la densitat dels pins i afavorir el desenvolupament dels exemplars que es mantinguin. La fusta resultant serà esbrancada, escapçada i retirada amb tractor forestal, mentre que les restes vegetals es gestionaran mitjançant acordonament manual i trituració. En les zones de més difícil accés s'utilitzaran equips manuals.
La intervenció busca trencar la continuïtat horitzontal i vertical del combustible i generar espais més oberts que contribueixin a frenar la propagació d'un eventual incendi. L'actuació també preveu recuperar antics espais de pastura que han estat colonitzats per la vegetació arbustiva. La recuperació d'aquestes zones pot facilitar el retorn de la ramaderia extensiva i afavorir l'alimentació dels herbívors salvatges, amb l'objectiu de contribuir a l'increment de la biodiversitat.
El projecte es vehicula a través del Departament d'Antropologia de la Universitat de Barcelona i compta amb el suport de l'EASA (European Association of Social Anthropologists), en el marc del seu objectiu de contribuir a la reducció de la petjada de carboni. Integra Pirineus vincula aquesta actuació amb la seva estratègia de fomentar una gestió forestal sostenible al territori i, alhora, de generar oportunitats laborals per a persones en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió social.
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