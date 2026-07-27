Dos petits incendis aquest migdia a les comarques centrals
S'han declarat dos fics en camps de rostolls a la Seu d'Urgell i a Oristà, que els Bombers han pogut estabilitzar
Un foc en un camp de rostolls a la Seu d'Urgell a les 13.51 hores ha activat fins a 6 dotacions de Bombers que han pogut perimetrar el foc en poca estona. No han calgut mitjans aeris. Els efectius encara hi treballen, malgrat ja es troba confinat el foc.
També segueixen treballant en un altre incendi que s'ha declarat a les 15.21 hores a Oristà. També en un camp i en zona forestal, que 5 dotacions dels Bombers i ADF ha pogut encerclar en menys d'una hora. Tot i això, el foc ha consumit uns 10.000 metres quadrats de rostoll. El foc està perimetrat, però se segueix treballant per a controlar-lo definitivament.
El risc d'incendi forestal continua sent extrem
Protecció Civil de la Generalitat manté activat en fase d'alerta el Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT), atès les previsions que s'han posat en comú aquest matí en una nova reunió del comitè tècnic del pla celebrada al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).
Segons indiquen les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), a partir del dimecres les temperatures tornaran a enfilar-se per sobre de la mitjana, arribant a pics per sobre dels 40 graus a molts punts del país especialment durant el cap de setmana. Tot plegat anirà acompanyat d'humitats relatives molt baixes, inferiors al 30%, fet pel qual el risc d'incendi forestal s'agreujarà.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha anunciat un nou episodi de perill d'incendis forestals que entrarà en vigor el proper dimecres i té una durada prevista de 7 dies, aproximadament. Aquest episodi repeteix les característiques d'altes temperatures i baixes humitats relatives i tornarà a incidir especialment a les zones continentals del país, des del Prepirineu de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre fins la Catalunya central.
Les comarques prelitorals poden també patir l'episodi intermitentment. L'episodi es reforça coincidint amb el proper cap de setmana.
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